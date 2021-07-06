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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإحصاء : عدد الذكور في مصر يفوق عدد الإناث .. فيديو

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

قال الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إن عدد الذكور في مصر يفوق عدد الإناث .

 

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”  عبر فضائية “الحدث اليوم”،  أنه تم إجراء إحصاء خلال بداية هذا العام، مشيرا إلى أن  عدد الذكور وصل إلى ٥١,٩ مليون نسمه مقابل 49 مليون من الإناث.

 

وتابع  مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء ، أنه لا يوجد عنوسة في مصر بل يوجد تأخر في سن الزواج ليس للسيدات فقط كما يظن البعض بل للذكور أيضا.

 

وأشار عبد العزيز إلى أنه لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد مشجعين الأندية خاصة أندية الأهلي والزمالك.

 

 

الإحصاء: عرض مشروع إنشاء رقم قومي للأراضي والشوارع في معرض الكتاب
 

يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، خلال الفترة من 30 يونيو حتي 15 يوليو 2021، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك للمرة الثانية عشرة.

ويقدم جهاز الإحصاء عرضاً لمجموعة من الإصدارات والمشروعات، وتتضمن ما يلي:

عرض لأحدث الإصدارات الإحصائية، والبالغ عددها حوالي (169) إصدار بدوريات مختلفة (شهرية - ربع سنوي - سنوي) تغطى كافة المجالات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية، مع إتاحتها مجاناً من خلال نسخها على وثائق الكترونية.



• عرض لمشروع إنشاء الرقم القومي العقاري للأراضي والشوارع والمباني والوحدات لصالح منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية.

• عرض لرصد خصائص واحتياجات الريف المصري، وذلك في إطار المشروع القومي الكبير التي تقوم به الدولة لتطوير قرى الريف المصري بكافة محافظات الجمهورية.

• التنويه عن الحدث الهام، والذي يجرى الجهاز حالياً على قدماً وساق بتدشينه، وهو إطلاق المرصد الإحصائي من خلال شاشة عرض علي مبني الجهاز ، بهدف رفع الوعي الإحصائي لدى المواطن، حيث يعد مرآة لرصد الواقع المصري من خلال عرض لأحدث المؤشرات الإحصائية سواء اجتماعية، اقتصادية، ديموجرافية، بيئية والتي يتم ربطها بالموقع الإلكتروني للجهاز .

ويقام المعرض تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار " في القراءة..  حياة "، وبافتتاح د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ود. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية من ذوي الصلة والاختصاص.

 

الاحصاء عدد الذكور الإناث الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 30 يونيو

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