لو من مواليد 6 يوليو اعرف نصيحة الأبراج لك

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي



مواليد 7 يوليو علم الأرقام

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 6 يوليو فإن ذلك يعنى أنك عاطفى وحساس ولديك روح كرم، وتتمتع بحس جمالى واجتماعى وعائلى وتتعلق بالأصدقاء وبالبيت والعائلة، وتعرف كيف تحسن التصرف.

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 6 يونيو تقول له فيها، إنك فى هذا العام تشعر فى أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة فى تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد، فحافظ على اتزانك النفسى وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

برج السرطان

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تعيش اسبوعا جيدا وفعالا قد تتخلّى عن الماضي وتتّجه نحو جديد في حياتك، محاطاً بالمتعاونين المتحمّسين والاصدقاء المخلصين. تحتاج الى هذا المحيط لكي تبلور أفكارك وتباشر تفيذ مشاريعك. تبرهن عن قدراتك ومواهبك وتكتشف في نفسك مواهب جديدة وتخوض المجهول، فتتوّصل الى نتيجة مذهلة أو توقيع عقدا مهما او استثمارا طويل الأمد، ليكون الأسبوع مدخلاً الى تغيير في حياتك وتحقيقاً لحلم أو اعترافاً بتفوّق. تظهر عن دهاء وجرأة ومخيلة وخيال واسع في عملك، تبلغ أهدافك بكل استقامة وتجذب المعجبين والمصفقّين والمؤيدين، وخصوصاً إذا كنت تعمل في الشأن العام.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تعيش بلبلة عاطفية، حيث يعود هاجس ما ليوقظ مخاوفك ويثير الغيرة أو الشكوك. قد تعرف تغييرات في حياتك العاطفية أيضاً، وتخشى على علاقة أو ارتباط ما من قطيعة وفراق أو طلاق. بعض مواليد يعيشون عقدة ذنب تجاه شريك أو زوج أو حبيب، ويحاولون التعويض بشكل من الأشكال إن ما تحتاجه هو التطمين والشعور بالأمان والالتزام من قبل الشريك وعدم تعريض العلاقة المستقرة للهزات.