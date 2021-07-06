إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة في مركز الداخلة بالوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد، حيث أصيب 3 أشخاص، فى حادث مروري، بمركز الداخلة وتلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين فى حادث مرورى لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة بجوار قرية الشيخ مفتاح التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من إسلام أحمد سيد، 24 عامًا، أحمد مصطفى حسن، 38 عامًا، إبراهيم أنور نور الدين، 32 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

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جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وجارى رفع آثار الحادث بمعرفة إدارة المرور.

كما أصيب 3 أشخاص آخرين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بمدخل قرية الشيخ والى التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من أحمد أمين جامع، 16 عامًا، أحمد محمد عويضة، 16 عامًا، خديوى سيد جلال، 60 عامًا، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وجارى رفع آثار الحادث بمعرفة إدارة المرور.