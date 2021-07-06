بلد المليون شهيد .. لطيفة تهنئ الجزائر بعيد الاستقلال

احتفلت الفنانة لطيفة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعيد القومي لدولة الجزائر الشقيقة.





وكتبت لطيفة قائلة "كل سنة والچزائر الحبيبة بلد المليون شهيد .. الجزائر العظيمة بخير .. حكومةً وشعباً وارضاً .. حفظ الله #الچزائر".





وقررت السلطات الجزائرية، الإفراج عن بعض سجناء مظاهرات الحراك الشعبي بـتوصية من الرئيس عبد المجيد تبون.

وكان العفو الرئاسي متوقعاً بحسب المراقبين والذي شمل 18 معتقلا كـ"مرحة أولى"، لتزامنه مع احتفالات الجزائر،اليوم الإثنين، بالذكرى الـ59 لنيل استقلالها في 5 يوليو 1962.

وبحسب وسائل إعلام فقد أصدرت وزارة العدل الجزائرية بياناً أفاد بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون أوصى بـ"تدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط منها من أفعال، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال59 للاستقلال والشباب.

وأعلنت الوزارة بأن الجهات القضائية المختصة شرعت اعتبارا من تاريخ اليوم في الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين بلغ عددهم 18 شخصاً والعملية مستمرة بالنسبة لغيرهم.

وهذه المرة الثالثة التي يصدر فيها الرئيس الجزائري عفوا رئاسياً عن معتقلي الحراك منذ توليه مقاليد الحكم نهاية 2019.

ولا زالت مظاهرات الحراك الشعبي متواصلة كل جمعة في بعض المحافظات خصوصاً في بجاية وتيزيوزو شرقي البلاد، وسط إصرار من المتظاهرين على رفض أجندة السلطات الجزائرية، ومطالبة بالتغيير الجذري.