نفسك في اللحمة ومش قادرة تشتريها بكميات .. إليك طريقة عمل عرق اللحمة الكداب

يتلهف الكثير من الأشخاص إلى تناول اللحوم، ونظرا لارتفاع الأسعار يمكنك إعداد عرق لحمة كداب لاسرتك.



تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل عرق لحمة كداب بمذاق لا يقاوم.

مقادير عرق لحمة كداب



نصف كيلو لحمة مفرومة

كمون ناعم

بصل مبشور

بهارات

1 كوب بقسماط

3 بيضة

فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زيت نباتي للدهن

ربع كوب دقيق

ملح

طريقة تحضير عرق لحمة كداب:

* تخلط اللحمة المفرومة مع البقسماط والبصل والدقيق والكمون والبهارات والملح والفلفل الأسود والبيض والبيكنج بودر

* يشكل الخليط في قالب أنجلش كيك مدهون بالزيت

* توضع في الفرن حتى تمام النضج

* يترك ليبرد ويقطع



فوائد اللحمة الجملي:

يفضل البعض تناول اللحم الجملى خاصة لعمل " الكفتة " المصرى، فيما يبتعد الكثيرون عن تناوله بسبب عدم التعود، إلا أن الدراسات قد أثبتت أن اللحم الجملى له الكثير من الفوائد على الصحة حيث أشارت دراسة حديثة إلى أن اللحوم الحمراء تسبب امراض القلب و السرطان بسبب احتوائها على مادة تدعى «نيو سي جي» ، بينما كشفت دراسة مقارنة بين لحم الجمل ولحوم الأبقار والخراف والماعز والدواجن، تفوق لحم الجمل على سائر اللحوم في صلاحيته لراغبي الريجيم أو التخسيس الغذائي ولأنه الأقل ضرراً على القلب نظراً لضآلة نسبة الدهون فيه مقارنة مع اللحوم الحمراء الاخرى.



كما أن لحم الجمل يتميز بأن أليافه خشنة وعريضة ومرتبطة ببعضها بعضا بنسيج ضام كثيف لا يوجد فيها دهن مختلط بالعضلات ، كما أنه يساعد فى تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، نظراً لوجود حامض اللينوليك فيه، مؤكدا ان البحوث الغذائية أثبتت خلال تجارب عديدة أن وجود الأحماض الدهنية غير المشبعة في لحم الجمل تقلل ايضا من احتمالات الإصابة بأمراض القلب المختلفة، حيث وجد ان هناك ارتباطاً واضحاً بين الإصابة بهذه الأمراض وزيادة تناول الاحماض الدهنية المشبعة في دهون لحوم الأبقار والجاموس والخراف والماعز.



كذلك فأن نسبة البروتين في لحم الجمل تبلغ 86 في المائة وان نسبة البروتينات الساركو بلازمية في لحم جمال الصحراء تتراوح ما بين 6.45 و 6.76 في المائة على أساس الوزن الرطب للعضلات، بينما تتراوح نسبة البروتينات الليفية ما بين 11.48 و 11.93 في المائة في عضلات الجمل المختلفة، بينما تصل نسبتها في الأنسجة الرابطة «الضامة» إلى حوالي 2.15 في المائة وان نسبة البروتينات الكلية المستخلصة تبلغ 22.64 في المائة في الجمل المتوسط، وهو الأمر الذي يؤكد أن تناول قطعة بوزن مائة جرام تعطي الجسم كل ما يحتاج إليه من بروتين حيواني في اليوم وهو ما يماثل تماماً ما يمكن أن نتناوله من البيض وأنواع الجبن المختلفة.