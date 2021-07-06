رئيس شركة فاكسيرا: نسابق الزمن لإنتاج أكبر قدر ممكن من لقاح كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، إنه تم انتاج أول مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن جائحة كورونا تحدي كبير لانتاج مزيد من اللقاحات محليا، مردفه أن الصين متعاونة جدا لانتاج لقاح كورونا.



وأشارت إلى أن هناك تبادل للمعلومات مع الصين لانتاج لقاح كورونا، متابعة: "نسابق الزمن لانتاج أكبر قدر ممكن من لقاح كورونا.. وبدأنا في انتاج لقاح كورونا منذ الأسبوع الماضي".



قالت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، أن خطوة تصنيع اللقاحات محلياً وأن يكون لدينا منتجاً مصرياً خالصاً يحمل اسم "صنع في مصر"، كان حلماً عملنا عليه لمدة تتجاوز ستة أشهر وعلى كافة المحاور حتى نقدم مستحضر ذو كفاءة عالية يماثل اللقاح الصيني في الجودة والكفاءة.



وأوضحت خلال مداخلة عبر "لايف فيو" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن إتفاقية نقل التكنولوجيا من الجانب الصيني يمثل إتفاقية مرحلية بدأت بوصول المواد الخام ومن ثم إجراء بعض العمليات عليها وصولاً إلى مرحلة التعبئة وهي مرحلة معقدة وتحتاج لأماكن تصنيع ذات طبيعة خاصة وكللت اليوم تلك المرحلة بتصنيع نحو مليون جرعة لقاح.



وأوضحت أن المرحلة القادمة لن تعتمد على جلب المواد الخام من الخارج بل ستكون ايضاً بتصنيع محلي كامل بنسبة 100% في مصر، قائلة: "إتفاقيات التصينع تعتمد على فكرة التصنيع المرحلي أي على مراحل وفي مرحلتها النهائية ستصل لتصنيع المواد الخام محلياً ونتوقع ذلك إعتباراً من بداية العام القادم 2022 خلال الربع الأول منه".



وكشفت أن المليون جرعة الأولى التي جرى تصنيعها محلياً دخلت لمرحلة التقييم والتجارب الخاصة بالرقابة على الجودة وفي المرحلة الثالثة هي دراسات الثبات المسرعة والتي تتأكد من فعالية المواد الفعالة داخل الجرعات وثباتها، متوقعة أن تكون المليون جرعة جاهزة للاستخدام في نهاية أغسطس القادم.

إنتاج لقاح كورونا

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إننا شهدنا اليوم إنتاج لقاح كورونا وهو نقلة كبيرة في تاريح مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لابد أن نمتلك هذه القدرة لإنتاج هذه اللقاحات الأساسية والأدوية.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنتاج لقاح كورونا بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) بالعجوزة تحت اسم Vacsera - Sinovac made in Egypt.

وعرضت وزيرة الصحة مستجدات موقف تصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه تم البدء في إنتاج مليون جرعة، ويتم حالياً إجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات ليتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع، كما تطرقت للموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات استرازينيكا، وساينوفارم، وساينوفاك، وسبوتنيك، بالإضافة إلى موقف توافر الاكسجين، موضحة في هذا الصدد أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل.



وسلطت وزيرة الصحة الضوء على اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم، والذي تم خلاله استعراض موقف اللقاحات عن إقليم الشرق المتوسط، والتوجيه بالعمل على عدد من النقاط كمعايير الاختيار لتصنيع اللقاح، والتي تضمنت توافر بنية تحتية جيدة لتصنيع اللقاحات، وخبرة نقل التكنولوجيا في صناعة اللقاحات، وقوى بشرية مدربة على الإنتاج وضمان الجودة، ورفع قدرة الهيئة الرقابية، وتوافر اختبارات مراقبة الجودة، وتقييم الوضع الحالي.