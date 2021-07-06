للحفاظ على خصوصيتك.. أفضل طرق لتأمين رسائلك على تطبيق ماسنجر

يعد تأمين تطبيق الرسائل فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger ، من أكثر التطبيقات الرسائل استخداما بأكثر من مليار مستخدم نشط، مما يضع على مستخدميه عبئا كبيرا للقيام بتأمينه للحفاظ على خصوصيتهم وخصوصية رسائلهم.



ويستخدم فيسبوك عدد من الميزات المهمة للغاية التي تستطيع تأمين مستخدمي ماسنجر بشكل كبير والحفاظ على خصوصيتهم، ومنها ميزة App Lock .



الطريقة الأولى : تأمين ماسنجر باستخدام ميزة App Lock



وبحسب موقع Indian Express فإن ميزة App Lock متاحة حاليا لمستخدمي تطبيق ماسنجر على هواتف آيفون وأجهزة آيباد فقط حتى الآن، ومن خلالها توفير مزيد من التحكم للمستخدمين لتأمين رسائلهم الشخصية، كما تضيف طبقة أخرى من الأمان إلى الرسائل الخاصة وتساعد في منع الآخرين من الوصول إليها.

وتستخدم ميزة App Lock إعدادات خصوصية الهواتف مثل بصمة الإصبع أو مصادقة الوجه لإلغاء قفل تطبيق ماسنجر، ومن أجل تفعيلها يمكنك القيام بالآتي :



لتمكين ميزة قفل التطبيق على Messenger ، قم أولاً بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.

- افتح تطبيق ماسنجر بعد اكتمال التحديث.

- توجه إلى إعدادات الخصوصية.

- قم بالتمرير لأسفل إلى ميزة قفل التطبيق App Lock وتشغيلها، وسيتمكن المستخدمون من تعطيل الميزة كلما لزم الأمر.

الطريقة الثانية : الانتقال للرسائل المشفرة

افتح تطبيق Messenger ماسنجر واضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى اليسار .

قم بالتمرير لأسفل وصولًا إلى المحادثات السرية أو Secret conversations، وانقر عليها ، وقم بتشغيل الميزة.

افتح تطبيق ماسنجر وانقر على رمز القلم الرصاص في الزاوية في أعلى اليمين لبدء رسالة جديدة.

سترى رمز القفل في في أعلى اليسار، قم بتحريكه إلى اليمين واكتب اسم الشخص الذى تريدي محادثته .

لتعيين وقت للرسائل ، اضغط على رمز الساعة أثناء كتابتك للرسائل وحدد متى ترغب في اختفاء رسائلك.