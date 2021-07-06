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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صورة مسيرة عقب إسقاطها من قبل القوات الأمريكية بالعراق

مسيرة في العراق
مسيرة في العراق

نشرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، صورة الطائرة المسيرة التي أسقطتها دفاعات السفارة الأمريكية في وقت سابق.

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بـ 3 صواريخ كاتيوشا.. استهداف قاعدة عين الأسد في العراق

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العراق.. تنظيم داعش يشن هجوما على الجيش في الأنبار

فيما أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة إيرانية بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، دون وقوع ضحايا.

وكانت صافرات الإنذار قد أطلقت من السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك أثناء إسقاط المسيرة.

وكان أعلن مصدر أمني عراقي، أمس الاثنين، استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية، قال المصدر، إن "3 صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت محيط قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في الأنبار".

وأشار المصدر العراقي، إلى عدم وقوع إصابات جراء الاستهداف.

وذكرت مصادر لقناة "العربية"، أن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد سقطت بعيدا عن التواجد الأمريكي.

السفارة الأمريكية صافرات الإنذار طائرة مسيرة قاعدة عين الأسد العاصمة العراقية

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