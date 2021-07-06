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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشرف مستشفى عزل: حملات التطعيم بلقاحات كورونا سبب تراجع الإصابات

التطعيم
التطعيم

كشف الدكتور وائل حجاج المشرف العام على الفريق الطبي بمستشفى عزل قفط، أن مستشفي "قفط" التعليمي بمحافظة قنا  تسجل صفر كورونا، مضيفاً أن هذا نتيجة تعب و جهد بجميع طاقم أفراد العمل في المستشفى ،قائلاً : بقالنا حولي سنة و 3 شهور ناس بتعمل بدون كلل أو ملل، بدايةً من مدير المستشفى للعمال  أفراد الأمن.

 

وأوضح قائلاً: كان بيبقي مصدر سعادة كبيرة لينا عند خروج حالة تحسن و شفاء ولا تتخيل مدى الفرحة و مدى السعادة عند جميع أفراد المستشفى.

 

وأضاف "حجاج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي" أن تلقي عدد كبير من الناس اللقاح الفترة الأخيرة أدى بالفعل لتخفيف أعراض الأصابات، مضيفاً أنه من أوائل الناس التي أخذت التطعيم و أطاه لوالده و لولدته.

 

وأوضح أن حالات الشفاء من فيروس كورونا بدأت تقل تدريجياً و اليوم أحتفالنا بخروج أخر حالتين شفاء و تحسن من مستشفى قفط.

 

 خروج حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا

 

و من جانبه قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، إن المستشفي شهد يوم السبت خروج ٣ حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم و تماثلهم للشفاء، ليرتفع إجمالى عدد حالات الشفاء إلي  ٤١٨ حالة خروج منذ بدء الموجة الثانية.

 

وأشاد كمال، بالدور العظيم الذي تقوم به الأطقم الطبية بالمستشفى، سواء أطباء أو تمريض و كذلك العاملين بها، لخدمة و رعاية المرضى، حتى تعافيهم تماماً.

 

من جانبه أشار الدكتورة عمرو عبد الراضي، المشرف الطبي بمستشفي قفط التعليمي، إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء، منهم حالات، متوسطة، وحرجة، فيما تباينت أعمارهم ما بين ٥٤ إلي ٧٨ عاماً.


وأضاف الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوي ، أن المستشفى لا تتواني  عن تقديم كافة الدعم للمرضي حتى يتم تماثلهم للشفاء التام، تحت رعاية دكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.

 

و ناشد الدكتور أبوالحسن الشاذلي، نائب مدير مستشفى قفط للشئون الفنية، المواطنين باستمرار الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة لضمان الوقاية من الإصابة بالفيروس، و للتعجيل بانتهاء حالة بإنهاء الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لحماية المواطنين و الحد من انتشار المرض.

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