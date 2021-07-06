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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاوتشي يعلن خبرا سارا بشأن تأثير لقاح كورونا

أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي

أعلن أنتوني فاوتشي، أن أكثر من 99% من الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في يونيو لم يتم تطعيمهم، ووصف الخسائر في الأرواح بأنها "يمكن تجنبها والوقاية منها".

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وقال فاوتشي وفق ما نقلته "ذا هيل" الأمريكية: "إذا نظرت إلى عدد الوفيات، فإن حوالي 99.2٪ منهم غير محصنين. وتم تطعيم حوالي 0.8% منهم. حيث لا يوجد لقاح مثالي. لكن عندما تتحدث عن إمكانية تجنب دخول المستشفى والموت، فمن المحزن والمأساوي حقا أن معظم هذه الأمور يمكن تجنبها والوقاية منها".

وأضاف فاوتشي: "أعني، من الواضح أنه سيكون هناك بعض الأشخاص، بسبب التباين بين الناس واستجابتهم للقاح، سترى بعض الذين تم تطعيمهم ولا يزالون يواجهون مشاكل صحية ويتم نقلهم إلى المستشفى ويموتون"، مشيرا إلى أن "الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يواجهون المشاكل هم غير الملقحين. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نقول إن هذا أمر يمكن تجنبه ومنع حدوثه تمامًا ".

وأشار الإحصائيات إلى وفاة ما يقرب من 10000 شخص بسبب كورونا في يونيو الماضي في الولايات المتحدة.

وخطت الولايات المتحدة خطوات كبيرة في جهود التطعيم، لكنها أخفقت في النهاية في تحقيق هدف الرئيس بايدن المتمثل في تلقيح 70% من البالغين الأمريكيين جزئيا على الأقل بحلول 4 يوليو.

واعتبارًا من يوم الأحد الماضي، يكون تلقى 67.1% من البالغين الأمريكيين على الأقل جرعة واحده على الاقل من اللقاح، حيث تم تطعيم 47.4 في المائة من إجمالي سكان الولايات المتحدة بالكامل، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وجد تحليل للبيانات الحكومية أجرته وكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي أن جميع الوفيات الأخيرة تقريبا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة هي من بين أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

وأظهرت البيانات من مايو أن 0.8 بالمائة فقط من الأشخاص الذين ماتوا بسبب كورونا تم تطعيمهم بالكامل، وهو ما يترجم إلى 150 شخصا من بين أكثر من 18000 ماتوا بسبب الفيروس في ذلك الشهر.

 

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