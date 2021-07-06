محمد علي رزق يكشف سبب غيابه عن جنازة سحر كامل "خاص"

كشف الفنان الشاب محمد علي رزق لصدى البلد عن سبب غيابه عن جنازة الفنانة سحر كامل ، والتي توفت ظهر أمس وتم دفنها منذ ساعات بمقابر أسرتها.

وقال محمد علي رزق:" أتواجد في مدينة الإسكندرية وذلك بسبب إنشغالي بتصوير أحد أعمالي المقبلة ، وسأعود بعد يومين إلى القاهرة مرة أخرى ".

دفن سحر كامل:

وانتهت أسرة الفنانة الراحلة سحر كامل ، من دفنها بمقابر الأسرة في منظقة السيدة زينب بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة.

وكشف زوج الفنانة الراحلة سحر كامل عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لزوجته قبل وفاتها ظهر اليوم .

وقال :" زوجتي كانت تواصل التصوير في أحد المسلسلات حتي الساعة الخامسة صباحا ، ثم عادت إلى المنزل ولم تشعر بأي تعب، ووفاتها كانت مفاجأة ".

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد عن سر تغيبه عن جنازة الفنانة سحر كامل .

وقال أشرف زكي :" أن الفنانة سحر كامل ليست من أعضاء نقابة المهن التمثيلية ولكنة وجد كل شئ على مايرام من تصاريح الدفن والجنازة ولو كانت حدثت مشكلة كنت سأتدخل".

وانتهت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة سحر كامل وذلك بمسجد السيدة نفيسة، حيث بدأ أهلها في نقلها إلى مثواها الأخير ودفنها.

وغيب الموت اليوم الفنانة سحر كامل، والتي اشتهرت بالأدوار الثانوية والمساعدة وصاحبة الايفيه الشهير :"وانا مالي يا لمبي"..

بداية الفنانة سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا، ومن أشهر افيهاتها “وأنا مالي يا لمبي” من فيلم "الناظر".

وغيب الموت اليوم الفنانة سحر كامل، والتي اشتهرت بالأدوار الثانوية والمساعدة وصاحبة الايفيه الشهير :"وانا مالي يا لمبي"..

بداية الفنانة سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا، ومن أشهر افيهاتها “وأنا مالي يا لمبي” من فيلم "الناظر".

وفاة الفنانة سحر كامل

كان الفنان الفنان محمد علي رزق قد أعلن عن وفاة الفنانة سحر كامل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليعلن فيها خبر الوفاة.

وكتب محمد علي رزق: "توفت إلى رحمة الله.. صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل".

من هي الفنانة سحر كامل ؟

ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سحر كامل:

- درست الفنانة الكبيرة سحر كامل في كلية التجارة بجامعة عين شمس، ولكن كان التمثيل غايتها منذ نعومة أظفارها

- روت الفنانة سحر كامل في أحد اللقاءات التليفزيونية لها إنها عشقت التمثيل منذ مرحلة الطفولة، حيث أنها أدت أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة.

البداية لـ سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا.

-شاركت في قرابة 100 عمل، كان آخرها مسلسلها الإذاعى “29 يوم”

- قالت سحر كامل فى إحدى البرامج التليفزيونة أن أهلها رفضوا عملها بمجال التمثيل، وأضافت: «أوهمتهم إني عندي انهيار عصبي حتى أضغط عليهم ليوافقوا على التمثيل، لحد ما أمي أقنعت بابا ووافق على مشاركتي في الفيلم، وفعلا شاركت فيه بمشهد واحد وكان ده أول فيلم أعمله تقريبا سنة 1979».