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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلة مرورية على الطريق الدائرى أعلى محور 26 يوليو

الطريق الدائرى
الطريق الدائرى

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور لإستكمال تنفيذ أعمال مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى من تقاطع محور 26 يوليو حتى محور المريوطية ، مما يستلزم إستقطاع حارة مرورية بطول 1 كيلومتر  فى الإتجاه من المريوطية إلى محور 26 يوليو لتنفيذ الأعمال وترك باقى عرض الإتجاه وذلك لمدة شهر إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6/7/2021 على أن تكون الأعمال يومياً من الساعة 12,05صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً ما عدا يوم الجمعة تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الطريق الدائرى الطريق الدائري الاقليمي

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