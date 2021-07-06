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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط موظف تحرش بفتاه بالعجوزة

ضبط موظف تحرش بفتاه
ضبط موظف تحرش بفتاه بالعجوزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من صورة لأحد الأشخاص ومرفق بها تعليق من حساب بإسم إحدى الفتيات بأنها تعرضت للتحرش من قِبل صاحب الصورة بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.  

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية الشاكية (مقيمة بدائرة القسم) والتى أقرت بأن صاحب الصورة تحرش بها وأنها لم تحرر محضر بالواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المشكو فى حقه وتبين أنه ( يعمل بفرع إحدى الشركات بدائرة القسم ، ويقيم بمحافظة المنوفية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وقرر أن إصطدامه بالشاكية على النحو الذى ذكرته كان دون قصد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط موظف اخبار حوادث العجوزه

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