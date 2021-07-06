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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تداولت صورهم على تويتر.. ضبط شخص لممارسته الأعمال المنافية للآداب مع عدد من السيدات

ضبط شخص لممارسته
ضبط شخص لممارسته الأعمال المنافية للآداب مع عدد من السيدات

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تم تداوله بأحد الحسابات الإلكترونية بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" متضمناً عدة صور لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة صحبة عدد من السيدات "مخفى وجوهن" ، وتداول تلك الصور بنطاق محدود بأوساط الأهالى بمحل سكنه.

 

بالفحص تبين تعدد علاقات الشخص المشار إليه بالعديد من السيدات وإعتياده على تصوير مقاطع فيديو حال ممارسته للأعمال المنافية للآداب وقيام ( 4 أشخاص ) بالإستيلاء على تلك الفيديوهات ومساومة المذكور للحصول منه على مبالغ ماليه نظير عدم إفتضاح أمره  إلا أنه لم يمتثل لهم .

 

فقاموا فى أعقاب ذلك بإنشاء الحساب المشار إليه ونشر بعض من مقاطع الفيديو المشار إليها فى محاولة للضغط عليه للإستجابة لمطالبهم.. أمكن ضبطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

اخبار حوادث ضبط شخص

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