البرازيل تتقدم علي بيرو 1-0 في الشوط الأول بـ كوبا أمريكا

انتهت احداث الشوط الأول بتقدم منتخب البرازيل علي منافسه بيرو بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا .

جاء هدف منتخب البرازيل عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة 35 من زمن المباراة .

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل فريقه لمواجهة بيرو في دور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا.

تشكيل البرازيل أمام بيرو في كوبا أمريكا



وجاء تشكيل البرازيل لمواجهة بيرو كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

الدفاع: دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي

الوسط كاسيميرو - فريد - لوكاس باكيتا

الهجوم: نيمار دا سيلفا - ريتشارلسون - روبرتو فيرمينو

وتقام مباراة نصف النهائي الثانية يوم الأربعاء بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.