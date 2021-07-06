البرازيل تتقدم علي بيرو 1-0 في الشوط الأول بـ كوبا أمريكا
انتهت احداث الشوط الأول بتقدم منتخب البرازيل علي منافسه بيرو بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا .
جاء هدف منتخب البرازيل عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة 35 من زمن المباراة .
أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل فريقه لمواجهة بيرو في دور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا.
تشكيل البرازيل أمام بيرو في كوبا أمريكا
وجاء تشكيل البرازيل لمواجهة بيرو كالآتي:
في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش
الدفاع: دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي
الوسط كاسيميرو - فريد - لوكاس باكيتا
الهجوم: نيمار دا سيلفا - ريتشارلسون - روبرتو فيرمينو
وتقام مباراة نصف النهائي الثانية يوم الأربعاء بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.