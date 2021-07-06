الصين تطلق القمر الصناعي الأول من نوعه في العالم

أصبحت الصين من أقوى منافسين العالم في مجالات علوم الفضاء والاستكشافات الفضائية الحديثة.



وبحسب ما نشرته وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، أن الصين قامت بإرسال قمر صناعي جديد إلى المدار من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي البلاد صباح أمس (الاثنين).



ونقلت الوكالة عن الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، قولها إن القمر الصناعي فنجيون-3 إي (إف واي-3 إي) أطلق على متن الصاروخ الحامل لونج مارش-4 سي في الساعة 7:28 صباحا (بتوقيت بكين).



ووفق الهيئة، سيكون القمر الصناعي الجديد المزود بـ11 حمولة للاستشعار عن بعد أول قمر صناعي للأرصاد الجوية في العالم للخدمة المدنية في مدار الفجر والغسق.



وفي هذا الإطار، فان عمر القمر المصمم يبلغ ثمان سنوات وسيحصل بشكل أساسي على درجة حرارة الغلاف الجوي والرطوبة ومعلمات الأرصاد الجوية الأخرى لتطبيقات التنبؤ العددي وتحسين قدرة الصين على التنبؤ الجوي.

كما سيرصد غطاء الثلج والجليد في العالم ودرجة حرارة سطح البحر والكوارث الطبيعية والبيئة للاستجابة الأفضل للتغير المناخي والوقاية من كوارث الأرصاد الجوية والتخفيف منها. إضافة لرصده البيئة الشمسية والفضائية وتأثيراتها فضلا عن بيانات الغلاف الأيوني لتلبية حاجات التنبؤ الجوي الفضائي وخدمات الدعم.



يذكر أن القمر الصناعي الصيني الجديد والصاروخ تم تطويرهما من قبل أكاديمية شانجهاي لتكنولوجيا الرحلات الفضائية والتي تعمل تحت إشراف الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.