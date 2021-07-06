بسعر رخيص.. أوبو تعتزم إطلاق هاتف OPPO A37 .. مواصفات

تعتزم شركة أوبو Oppo الصينية إطلاق هاتف ذكي جديد من فئة A بميزانية محدودة تناسب الفئة المتوسطة والشبابية ، مع عدد من الهواتف الذكية ، حيث سينطلق الهاتف تحت اسم OPPO A37 ، حيث من المقرر أن ينافس بشكل كبير مع الهواتف التي تم إطلاقها مؤخرا من الشركة بسبب سعره الرخيص.

وبحسب موقع MENAFN فإن هاتف OPPO A37 الذي تستعد شركة أوبو لإطلاقه سيكون إعادة ترقية لهاتف A16 الذي تم إصداره في وقت سابق مع السعر الرخيص إلى جانب عدد من التحسينات والميزات الجديدة.

مواصفات هاتف OPPO A37 القادم من أوبو

وأضاف المسرب التقني Evan Blass إيفان بلاس أن هاتف أوبو المرتقب OPPO A37 ، سيأتي باللون الأزرق والأسود والبيج داخل السوق الصيني، بينما سيتم إطلاقه فى الأسواق العالمية بثلاثة خيارات من الألوان هم الأبيض والأسود والأزرق.

وسيأتي هاتف OPPO A37 من أوبو بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصة، بدقة عرض 720x1600 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، وسيحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الإتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

وسيعمل هاتف OPPO A37 بمعالج Helio G35، من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخليه بسعة 64 جيجابايت، وسيعمل هاتف أوبو Oppo A37، بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

وسيحتوى هاتف أوبو Oppo A37، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط، كما سيدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، و Bluetooth 5.0، ومقبس سماعة رأس، مع منفذ Micro-USB.