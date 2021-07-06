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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تسجل 695 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم، تسجيل 22 ألفا و703 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و695 حالة وفاة.

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البرازيل تسجل 830 حالة وفاة جديدة بكورونا

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الصحة العالمية: خطورة متحور كورونا «دلتا» تفوق قدرة اللقاح

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن متغيرات فيروس كورونا تتحرك بشكل أسرع من تطوير اللقاح العالمي، وحثت قادة الدول على زيادة الوتيرة والتدابير الوقائية.

وأشار الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن متحور دلتا شديد العدوى، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، يفوق التطعيمات، حسبما ذكرت صحيفة جارديان.

وقال جيبريسوس ، وفقًا للصحيفة البريطانية: "إن متغير دلتا خطير ويستمر في التطور والتحول، الأمر الذي يتطلب تقييمًا مستمرًا وتعديلًا دقيقًا لاستجابة الصحة العامة".

وأضاف أنه “تم اكتشاف دلتا في 98 دولة على الأقل وتنتشر بسرعة في البلدان ذات تغطية التلقيح المنخفضة والعالية”.

وتابع أنه بحلول يوليو 2022، يجب تطعيم 70٪ من الناس في كل دولة، حسبما ذكرت صحيفة جارديان.

ووصلت بعض البلدان المتقدمة إلى هذه العتبة بالفعل، لكن معظم العالم لا يزال قريبًا من أي مكان.

ويشعر الخبراء بالقلق من أنه كلما طالت مدة عدم تلقيح مجموعات كبيرة من الناس، زاد احتمال تحور الفيروس إلى متغيرات أسوأ.

منظمة الصحة العالمية كوفيد19 فيروس كورونا المستجد تحور الفيروس كورونا في البرازيل

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