فتاة تكشف تفاصيل تحرش فنان شهير بالفتيات .. فيديو

قالت إسراء محمد “أدمن صفحة ايجيبشن سيفتي”، إنه جاءنا قصص عن الممثل المتحرش، مؤكدا أنه قمنا بعمل بلاغات للمجلس القومي للمرأة للحصول على حقوق الفتيات التي تحرش بهم.

وأضافت محمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية الحدث اليوم"، أنه في البداية كانت هناك أنباء قليلة ، ولكن مع الوقت زادت تلك الأنباء مشيرا إلى أنه لدي ثقة من تلك الأنباء.

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على تحرش فنان بالفتيات

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة على استعداد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان المتحرش وفصله من النقابة.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن قرار الفصل سيأتي بناء على شكوى من المواطنين أو من ضحايا التحرش على يد الفنان.

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن هناك كيانات وهمية ظهرت منذ فترة تحت مسمى التدريب أو اكتشاف المواهب الفنية، ولكن يجب على المواطنين بالتقدم بشكوى للنقابة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الورش الفنية.

وأشار زكي إلى أن من يرغب في العمل بالفن التقدم إلى نقابة المهن التمثيلية لتوجيهه إلى الطرق الصحيحة فالنقابة لا تعترف بكافة الورش الفنية.