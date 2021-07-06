عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومي الـ 1052

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

تحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومي رقم 1052، اليوم الثلاثاء 6 يوليو.

تقدم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالتهنئة لمواطني المحافظة والقيادات التنفيذية وجميع العاملين بها بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد و8 سنوات على ثورة 30 يونيو، التي شهدت مصر بعدها إنجازات كثيرة، منها القضاء على العشوائيات وتطوير الطرق والأسواق.

ويُعد هذا هو العيد الـ1052 للمحافظة، التي تستمر فيها قاطرة العمل دون توقف حتى تظل جوهرة المدائن وزهرة العواصم.
 

اخبار محافظة القاهرة أجهزة محافظة القاهرة اللواء خالد عبد العال

ترشيحاتنا

صلاة الضحى جهرا أم سرا ؟.. اغتنمها لـ30 سبب

ابنة رجاء الجداوي تكشف رد فعلها بعد حديث الرئيس لها: عيطت 40 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-7-2021

الشغل 4 أيام في الأسبوع.. تجربة جديدة تنجح بقوة في هذه البلد

للمسافرين.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

سعر الذهب في مصر اليوم 6-7-2021

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ