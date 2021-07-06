اليوم .. محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومي الـ 1052

تحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومي رقم 1052، اليوم الثلاثاء 6 يوليو.

تقدم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالتهنئة لمواطني المحافظة والقيادات التنفيذية وجميع العاملين بها بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد و8 سنوات على ثورة 30 يونيو، التي شهدت مصر بعدها إنجازات كثيرة، منها القضاء على العشوائيات وتطوير الطرق والأسواق.

ويُعد هذا هو العيد الـ1052 للمحافظة، التي تستمر فيها قاطرة العمل دون توقف حتى تظل جوهرة المدائن وزهرة العواصم.

