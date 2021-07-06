حمزة الجمل: الإعلام ساهم في خروج الإسماعيلي من محنته

قال حمزة الجمل، نجم الإسماعيلي السابق، إن الاعلام المصري كان له دور في خروج الإسماعيلي من محنته.

وأضاف حمزة الجمل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الإسماعيلي من أكبر الأندية المصرية، ومر بمحنة كبيرة هذا الموسم، والبعض تخوف من هبوطه للدرجة الثانية".

وتابع:" لاشك أن الاعلام كان له دور بارز في خروج الإسماعيلي من النفق المظلم، وعودته من جديد، لمساره الصحيح".

وأكمل:" استقرار الإسماعيلي ارتبط بتغيير إبراهيم عثمان لفكره الإداري ومنح القرار والثقة للكابتن أبو جريشة، والإسماعيلي سيقدم موسم مميز مع منح إيهاب جلال كافة الصلاحيات الفنية".

وواصل:" حسام حسن وإيهاب جلال، من أهم المدربين في مصر وماحدث بينهما عقب مباراة الإسماعيلي والاتحاد، دليل على احترام متبادل".

حقق فريق الاتحاد، فوزا قاتلا علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد السكندري والإسماعيلي

وافتتح الاتحاد السكندري ، التهديف في الدقيقة 65 عن طريق خالد قمر من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الإسماعيلي الهدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق آري بابل من ركلة جزاء بعد تدخل الفار.

ونجح الاتحاد السكندري في إحراز الهدف الثاني في الوقت القاتل عن طريق عبدالغني محمد من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.