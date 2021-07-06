صلاح عبد الله لمتابعيه: "أصعب شعور بيتعِب ويضايق إنك ماتعرفش إذا كنت مبسوط ولا مضايق"

شارك الفنان صلاح عبد الله متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام





وعلق صلاح عبد الله قائلا " ‬‏أصعب شعور بيتعِب قوي ويضايقإنك ماتعرفش إذا كنت مبسوط ولا مضايق #صلاح_عبداللّٰه ".











وكانت آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل "قصر النيل" مع الفنان محمد محمود عبد العزيز ريهام عبد الغفور وعدد من نجوم الفن .

وشارك صلاح عبد الله العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".. كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020