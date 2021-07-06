كريمة: جماعة الإخوان وجه آخر للشيعة.. والقوات المسلحة حمت مصر بثورة 30 يونيو.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ثورة30 يونيو كانت مقدمة مهمة جدًا لبيان 3 يوليو، مؤكدا أن القوات المسلحة حمت الدولة المصرية.

وأضاف كريمة خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناه الأولى المصرية” أن جماعة الإخوان المسلمين وجه آخر للشيعة.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن بيان 3 يوليو شرعي 100%، مؤكدا انه استمد شرعيته من الفقه الإسلامي.

كريمة :السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية ومصر من الإرهاب

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر، إن العمل بالإفتاء تخصصي وهو نوع من أنواع الدعوة الإسلامية، مضيفا أن بالتالي يكون منوطا به الأزهر فقط، وليس من حق أي جهة أو وزارة أخرى الدخول فيه.



وأضاف كريمة، ، أن السلفية والإخوان وجهان عملة رديئة واحدة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ الإسلام والمسيحية ومصر من الإرهاب.



وأكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر، أن بعض الشيوخ السلفيين يجب محاكمتهم بتهمة ازدراء الأديان، داعيا الأزهر الشريف اقتصار الفتوى على دارسي الفقة.



