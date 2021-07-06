بأسعار مناسبة وتقنية 5G.. أفضل 4 هواتف ذكية في 2021

ارتفعت مبيعات العديد من الهواتف الذكية التي تدعم الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G في الآونة الأخيرة، إلا أن هواتف الجيل الخامس 5G كانت حديث العالم فى المؤتمر العالمي للهواتف الذكية لعام 2021 في برشلونة منذ أيام، حيث أنها تقوم بنفس عمل هواتف الجيل الرابع 4G ولكن بشكل أفضل في الأداء وأسرع في الإنترنت.

وكان الحدث الأهم فى المؤتمر العالمي للهواتف الذكية هذا العام MWC، والذي اختتم مؤخرًا فى برشلونة، هو كيفية انخفاض أسعار الهواتف الذكية من الجيل الخامس 5G، حيث أن العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لديها الآن هواتف رائدة بمواصفات مذهلة بسعر أقل من 500 دولار، والتي ستساعد أصحاب الميزانية المتوسطة فى إقتناء هاتف ذكي يدعم الجيل الخامس 5G، حيث يمكنك الإستفادة من مواصفات عالية وبسعر مناسب، وذلك فقاً لما ذكره موقع slashgear.

وإليك أفضل هواتف الجيل الخامس 5G ذات الأسعار الممتوسطة :

1- هاتف سامسونج Galaxy A52 5G

قامت شركة سامسونج بطرح طرازين لهاتف Galaxy A52 5G، بسعر يبدأ من 500 دولار، أي ما يعادل 7 آلاف و 800 جنية مصري، حيث قدمت سامسونج البديل الأقل سعراً لهاتف iPhone 12 Mini.

ويتميز الهاتف بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع SuperAMOLED، بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، ومعالج من نوع Snapdragon 750G، وكاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط.

2-هاتف Motorola Moto G50

ويدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس 5G، مع مواصفات قوية ومميزة، ويأتي بسعر 449 دولار، ي ما يعادل 7 آلاف جنية مصري.

يتميز هاتف Motorola One 5G بشاشة مميزة، بقياس6.7 بوصة، من نوع IPS LCD، بدقة FHD، ويأتي بتقنية HDR10 ، وبمعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع بمعالج من نوع Snapdragon 765، و كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة،تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط.

3- هاتف OnePlus Nord CE 5G

يعتبر هاتف Nord CE 5G من وان بلس، أحد هواتف الجيل الخامس ذات الميزانية المحدودة، والإمكانات الهائلة، والذي يأتي بسعر 330 دولار، أي ما يعادل 5 آلاف جنية مصري.

تميز هاتف OnePlus Nord CE 5G بشاشة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED ، بدقة FHD+، بمعدل تحديث 90 هرتز ، مع كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل. مع ومعالج من نوع Snapdragon 750G ، وبطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

4- هاتف POCO F3



قامت شركة شاومي بإطلاق هاتفها الرائد POCO F3 فى مارس الماضي، حيث أعلنت إطلاقها هاتف قوي يدعم الجيل الخامس 5G من الفئة المتوسطة، ويأتي بسعر منخفض، حيث يبلغ 350 دولار، أي ما يعادل 5 آلاف و500 جنية مصري.

يتميز هاتف POCO F3، بشاشة قياس 6.6 بوصة، بدقة FHD، من نوع AMOLED، بمعدل تحديث 120 هرتز، ويتميز بتقنية HDR10 + ومعالج من نوع Snapdragon 870، وكاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بقوة 4520 مللي أمبير فى الساعة، بقوة شحن 33 واط .



