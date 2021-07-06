ابنة رجاء الجداوي في حوارها مع صدى البلد: والدتي صديقة الجميع وهذه كواليس لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي

مرت أمس الذكرى الأولى على رحيل إحدى جميلات الفن وأكثرهم رقيا وتحضرا، إنها الفنانة القديرة "رجاء الجداوي"، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 يوليو العام الماضي عن عمر يناهز الـ85 عامًا.

وفي ذكرى رحيل رجاء الجداوي التقى موقع صدى البلد بابنتها أميرة للحديث عن كواليس حياة الفنانة الراحلة ، حيث أجرينا معها الحار التالي ، في البداية حدثينا عن حقيقة وصية والدتها بتوزيع ثروتها على الشعب المصري .

حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كلام أشيع أنه وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي حيث كتبوا : "وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل أن تتوفى: أقر أنا رجاء الجداوي بتقديم ثروتي للشعب المصري كخدمات وجوائز وأتمنى من الجميع الدعوة لي بالرحمة عندما أتوفى"، مع طلب بإرسال رسالة إلى رابط "لتنفيذ الوصية".

وقالت أميرة : "هذة الوصية غير حقيقية .. فوالدتي لم تترك ثروة كبيرة وأموالا طائلة .. ولكن الثروة التي تركتها هي حب الناس ودى أهم ثروة أمي سابتها".

وعن علاقة والدتها بالفنانة دلال عبد العزيز قالت :" دلال عبد العزيز من أعز أصدقاء أمي وهي من المقربين إلى قلبها " .

أضافت :" أعيش في ضغط نفسي كبير وأدعي أن تتحسن صحة دلال عبد العزيز وتمر من هذا الأزمة على خير ".

تابعت :" فيروس كورونا جاء أظهر للجميع ان الطبيب والأدوية لا تنفع ؛ وأننا نقف عاجزين عن قدرة الخالق".

وأكدت :" أنا برضي بقضاء الله لأنه العدل وعالم بحال كل فرد .. وأتمني ان تزول هذه الغمة وينجي البشر جميعهم من هذا الوباء".

وقالت أميرة :" أمي كانت صاحبة الجميع ولكن دلال عبد العزيز وميرفت أمين كانوا هم الأقرب لها فكان هذا الثلاثي لا يفترق و متقاربين للغايه".

أكدت " الشئ المشترك بينهم كان هو حب الخير والمجاملات فاجتمعوا على حب الخير وود المريض والتعازى".

وعن كواليس حديث والدتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة .

قالت أميرة :" كان تكريما نفسيا عاليا .. ولم يكن هذا الحديث متفق عليه وحدث فجأة وبعفوية ".

وأضافت :" الزعيم عادل إمام قال عن والدتي أنها شكل للسيدة المصرية التي يجب أن تكون عليه، وهذا ما يجعلها بالفعل قريبة من الناس ".

وتابعت :" كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بمثابة وسام لوالدتي، وأثرت في العائلة جميعا .. وجعلتها تشعر بتقدير وتكريم من أعلى الدرجات" .

وعن كواليس ما بعد حديث الرئيس مع والدتها قالت :" والدتي قعدت تعيط ساعة الا ربع هناك بدون انقطاع وعندما عادت إلى المنزل بكت مرة أخرى من الفرحة والتقدير ، فعندما تبلغ من العمر ٨٥ عاما وتقدر من رئيس الجمهورية بالطبع تجعلك سعيد للغاية".

كما تجدثت أميرة عن كواليس في حياة والدتها رجاء الجداوى.

وقالت : "كان عاما حاسما مر في حب رجاء الجداوي.. الدنيا كلها كانت واقفة بجانبنا ويساندوننا".

وأضافت أميرة: "كان بالتأكيد شعورا جميلا أن تجد ناس بجانبك ؛ كانت دائما سيرتها تأتي بالخير في كل شئ وهذا ما يهون كثيرا علينا".

وتابعت: "طبعا من الحاجات اللي وجعتنا هذا العام هو تعب استاذة دلال عبد العزيز وفقدنا استاذ سمير غانم؛ وهذه من الأشياء التي شعرتنا بالألم".

عن ملابس رجاء الجداوي في أدوارها التي جسدتها قالت : "لسه معايا ملابس الشخصيات كلها، ممكن أقسمهم بأسماء مثلا امرأة ريفية، امرأة بسيطة الدخل وملابس هذه الشخصيات، وهكذا".

وأضافت عن والدتها: " كانت بتقولي كل امرأة لو دخلها بسيط جدًا ممكن تبقى أنيقة، مش مهم الدولاب يكون محدث المهم يكون مدروس".

واستكملت: "ماما كانت بتقول كل مكان له ملابسه، وكانت بتنصح روضة أنها تشتري أحلى لبس، ولكن بما يناسب الشارع المصري وعادتنا وتقاليدنا، وديننا، وكانت بتنصح روضة تكون موديل".

وأضافت روضة حفيدة رجاء الجداوي: "كانت بتقول لي متمشيش على الموضة امشي على اللي يريحك وساعتها هتحسي إن شكلك حلو".

معلومات عن الراحلة رجاء الجداوى:

ولدت "نجاة على الجداوي" وهو الاسم الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي في 6 سبتمبر من عام 1934، وهى من مواليد محافظة الإسماعيلية، وتعود أصولها إلى ينبع في غربي الجزيرة العربية، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي، وانتقلت إلى القاهرة وهى في عمر الـ3 سنوات برفقة شقيقها الأصغر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، والتي تولت رعايتهما بعد طلاق والدتهما، وكان لها دور كبير في تربيتها.

تلقت الفنانة "رجاء الجداوي" تعليمها في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية والإنجليزية في سن مبكر، وبعدها بدأت مسيرتها المهنية كمترجمة في إحدى شركات الإعلانات، ثم عملت في مجال الأزياء والموضة كعارضة أزياء، ثم اتجهت إلى التمثيل، وكانت انطلاقتها من خلال فيلم "غريبة" عام 1958.

قدمت ما يزيد على 300 عمل بين السينما والتلفزيون، كان أبرزها في السينما "دعاء الكروان، موعد على العشاء، حنفي الأبهة، كامل الأوصاف، تيمور وشفيقة، المش مهندس حسن، بوبوس، غش الزوجية، أبو شنب، توأم روحي"، وفى التليفزيون "الدوامة، أحلام الفتي الطائر، هند والدكتور نعمان، اللص الذي أحبه، عائلة الحاج متولي، حكايات زوج معاصر، ريح المدام"، كما قدمت على خشبة المسرح عددًا من المسرحيات منها "الثعلب فات، الواد سيد الشغال، الزعيم".

استمر النشاط الفني للفنانة رجاء الجداوي حوالى 62 عامًا من العطاء الفني بدون توقف، إلى أن أُعلن في 24 مايو 2020 عن إصابتها فيروس كورونا، وتلقت العلاج في إحدى مستشفيات الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وخلال الأيام الأخيرة لها تدهورت حالتها الصحية بشكل حرج إلى أن توفيت صباح الأحد الموافق 5 يوليو 2020 عن عمر يناهز الـ85 عامًا.