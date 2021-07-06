مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم الثلاثاء

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو، 26 ذو القعدة 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:14 ص

وقت الشروق 4:58 ص

موعد آذان الظهر 11:59 ص

موعد آذان العصر 35: 3

موعد آذان المغرب 7:01 م

موعد آذان العشاء 8:33

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:13 ص

وقت الشروق 5:01 ص

موعد آذان الظهر 12:04

موعد آذان العصر 3:43

موعد آذان المغرب 7:08 م

موعد آذان العشاء 8:42 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:07

وقت الشروق 4:53 م

موعد آذان الظهر 11:55 م

موعد آذان العصر 3:32 م

موعد آذان المغرب 6:58 م

موعد آذان العشاء 8:31 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:11 ص

وقت صلاة الشروق 4:51 ص

وقت صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 6:44 م

وقت صلاة العشاء 8:12 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:27

وقت صلاة الشروق 5:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

موعد آذان العصر 3:16

موعد آذان المغرب 6:44 م

موعد آذان العشاء 8:09