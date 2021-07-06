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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ما هي شاشة الموت في ويندوز 11 ؟.. وأفضل طرق لتأمين رسائلك على تطبيق ماسنجر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها.

 

بأسعار مناسبة وتقنية 5G.. أفضل 4 هواتف ذكية في 2021

 

ارتفعت مبيعات العديد من الهواتف الذكية التي تدعم الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G في الآونة الأخيرة، إلا أن هواتف الجيل الخامس 5G كانت حديث العالم فى المؤتمر العالمي للهواتف الذكية لعام 2021 في برشلونة منذ أيام، حيث أنها تقوم بنفس عمل هواتف الجيل الرابع 4G ولكن بشكل أفضل في الأداء وأسرع في الإنترنت.

 

بسعر رخيص.. أوبو تعتزم إطلاق هاتف OPPO A37 .. مواصفات


تعتزم شركة أوبو Oppo الصينية إطلاق هاتف ذكي جديد من فئة A  بميزانية محدودة تناسب الفئة المتوسطة والشبابية ، مع عدد من الهواتف الذكية ، حيث سينطلق الهاتف تحت اسم OPPO A37 ، حيث من المقرر أن ينافس بشكل كبير مع الهواتف التي تم إطلاقها مؤخرا من الشركة بسبب سعره الرخيص.    

 

لشحن أكثر من جهاز في وقت واحد.. ميزة خارقة في هواتف iPhone 13


كشفت أحدث التسريبات خطط شركة آبل القادمة بإضافة ميزة جديدة لمجموعة هواتفها  الرائدة القادمة  iPhone 13، والتي سيتم إطلاقها خلال شهرين من الآن، من خلال حصول الهواتف على ميزة خارقة تتمثل في حصول الهواتف على قوة شحن لاسلكية عكسية بمعدلات أكبر من الهواتف السابقة، بالإضافة إلى تقوية اشارات جهاز الشحن اللاسلكي MagSafe .

 

للحفاظ على خصوصيتك.. أفضل طرق لتأمين رسائلك على تطبيق ماسنجر


يعد تأمين تطبيق الرسائل فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger ، من أكثر التطبيقات الرسائل استخداما بأكثر من مليار مستخدم نشط، مما يضع على مستخدميه عبئا كبيرا للقيام بتأمينه للحفاظ على خصوصيتهم وخصوصية رسائلهم.

 

من الأزرق إلى الأسود.. ما هي شاشة الموت في ويندوز 11 ؟


تعتبر شاشة الموت الزرقاء واحدة من أشهر إشارات التحذير عند حدوث خطأ في نظام الويندوز من مايكروسوفت، واستمرت الشاشة في أنظمة الويندوز حتى ويندوز 10 ، ولكن قررت مايكروسوفت هذه المرة تغيير شاشة الموت من اللون الأزرق للأسود بعد إعلانها عن نظام التشغيل الأحدث ويندوز 11 .

 

إكسبو 2020 دبي يشارك أكثر من 1000 إعلامي محلي وعالمي التفاصيل التقنية لنقل أحداثه


مع بقاء ثلاثة أشهر ليفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للترحيب بالعالم، شارك فريق إكسبو 2020 دبي مع أكثر من 1000 إعلامي محلي وعالمي التفاصيل التقنية لنقل أحداثه للعالم ابتداء من أكتوبر المقبل، وذلك ضمن الإحاطة العالمية لوسائل الإعلام، والتي انعقدت فعالياتها على مدار يومين وضمت ممثلين عن إكسبو ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

 

لأول مرة في مصر .. UGT تطلق استراتيجيتها لتطوير خط إنتاج الثلاجات بحلول رقمية


أعلنت مجموعة يونيون إير جروب تكنولوجي UGTالشركة الرائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية في مصر اليوم عن رؤيتها الإستراتيجية لتطوير خط إنتاج الثلاجات اعتماداً على الحلول الرقمية الحديثة التي يتم طرحها لأول مرة في السوق المصري.

 

ما لا تعرفه عن سماعات أوبو الجديدة بمصر


أعلنت OPPO للصوتيات عن أحدث إصدارات سلسلة سماعات أذن OPPO Enco من خلال سماعاتOPPO Enco Air  اللاسلكية الحقيقية. مع تصميم ملفت للنظر، صوتيات عالية الجودة، أدوات التحكم باللمس المريحة، وخصائص تركز على راحة المستخدم، تعد هذه السماعات المنافس الأقوى لأحدث المعدات اللاسلكية الجديدة هذا الصيف.

 

100% مجانا.. كيفية تحميل لعبة "ماين كرافت" بدون فيزا


تعد لعبة Minecraft ماين كرافت، من أكثر الألعاب التي تجذب إليها اللاعبون من جميع الأعمار، حيث يمكن للاعبين البناء والتفكيك والقتال والاستكشاف في عالم افتراضي، إلا أن هناك مشكلة تواجه الكثير من اللاعبين الذين يريدون لعب اللعبة وتحميلها مجانا، حيث أن اللعبة تتطلب اشتراكا للعبها على جهازك.

 

بين السفر إلى الفضاء والعودة للتدريس .. أسباب استقالة أغنياء العالم

 

قد تندهش أحيانا من الأرقام الخيالية التي يجنيها أغنياء العالم ليس في السنة الواحدة، إنما في الثانية الواحدة فمثلما سمعنا عن جني أغني رجل في العالم جيف بيزوس عن 13 مليار دولار في ربع ساعة، وكان الاندهاش أكبر حين أفصح الملياردير عن سبب استقالته من شركة أمازون ثم قرار سفره إلى الفضاء.

 

 

 

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