عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الملوك لـ أحمد سعد يتجاوز 6 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب.. فيديو

احمد سعد
احمد سعد

حقق كليب “الملوك” للمطرب أحمد سعد وعنبة والدبل زوكش نجاحا كبيرا ،حيث تجاوز اكثر من 6 ملايين مشاهدة وتصدر تريند رقم ٢ بعد طرحه بساعات قليلة عبر اليوتيوب .

 

 

طرح الفنان أحمد سعد، أغنية “الملوك”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

وكان أحمد سعد، قد نشر “برومو” كليبه الجديد، الملوك، عبر حسابه على إنستجرام، كاشفا موعد طرحه، ؛ وذلك بعدما روج للأغنية، من خلال نشر بوستر جديد لها، مصحوبا بتعليق: «سكوت سكوت، جت الملوك، قريبًا، جامعة ميوزك».

 

أغنية أحمد سعد الملوك 

وشوق الفنان أحمد سعد متابعيه، لصدور أغنية جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

ونشر أحمد سعد صورة البوستر الرسمي للأغنية، والتي تحمل أسم "الملوك"، وعلق عليها كاتبًا: "قريبًا".

 

ويظهر أحمد سعد علي البوستر مرتديا “جاكيت” و"تي شيرت" باللون الأبيض، مع بنطلون جينز باللون الكحلي.

txt

بـ لوك جديد.. أحمد سعد يتألق في أحدث ظهور

txt

ظهور نادر لـ أحمد سعد مع أولاده .. شاهد

انفصال أحمد سعد 

وما لا يعرفه كثيرون أن أحمد سعد، انفصل عن خطيبته علياء بسيوني، بعد أشهر قليلة من خطبتهما، وهذا ما يؤكده حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، إذ قام بإلغاء متابعة خطيبته وحذف صورهما والفيديوهات التي ظهرا فيها سويا، كما أنهما لم يترددا على الأماكن العامة مثلما كان معتادا بينهما خلال فترة الخطوبة.

وأكد صحة الخبر أيضا، قيام علياء بسيوني، بحذف حالتها الاجتماعية (مخطوبة) عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يؤكد هذا الخبر الذي نفاه أحمد سعد، قبل عدة أشهر ، وذلك بعدما احتفل أحمد سعد، في صيف 2020 بخطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وأعلن الخبر من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام".. وجاء الاحتفال بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري.

أزمة خناقة أحمد سعد في البنزينة

 

بدأت الأزمة يوم الجمعة 4 يونيو، حينما نشرت إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة، داخل "محطة بنزين"، ظهر فيها الفنان أحمد سعد، يقوم بالتشاجر مع شاب، في ظل قيام رجلين بتهدئته.

وكشفت الفتاة، عن تفاصيل الواقعة، بحسب قولها: «النهاردة كنت في بنزينة إمارات مصر جنب داون تاون وشوفت شاب صغير.. في العشرينيات كان معدّي من ورا عربية BMW x5/6 بيضاء، والعربية كانت بترجع بسرعة وكانت هاتخبط الولد، فا الولد كرد فعل طبيعي قاله “خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي».

وتابعت الفتاة: «اتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد راح عليه وقاله "بتكلم مين كده يلا؟" فا الولد رد عليه قاله "يلا؟ بكلمك أنت" وطبعا الكلام ماجاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة ووقعه عالأرض قدام عربيتي بالظبط وقطعله تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام؛ فرد علينا بشتايم قذرة جداً وابتسملنا ومشي بالعربية».

واختتمت شاهدة العيان على الواقعة، كلام منشورها، قائلة: «الموقف ده بينلي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص ماتستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جداً».

وكشفت شاهدة العيان على واقعة مشاجرة الفنان أحمد سعد، داخل إحدى محطات وقود السيارات «بنزينة» في القاهرة الجديدة، عن تطورات جديدة، تخص الواقعة التي اعتدى فيها المطرب الشعبي بالضرب على شاب 

أحمد سعد الملوك وعنبة والدبل زوكش أغنية أحمد سعد الملوك علياء بسيوني

موضوعات متعلقة

اقعدوا في البيت.. الرسالة الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها (فيديو)

اليوم .. العرض الخاص لفيلم كريم عبد العزيز البعض لا يذهب للمأذون مرتين

في الشارع.. محمد إمام ينشر صورة للزعيم عادل إمام

شريف دسوقي يخرج من المستشفى ويبدأ العمل والسبب مفاجأة "خاص"

انتهاء مراسم دفن سحر كامل بمقابر الأسرة في السيدة زينب

هيفاء أبوغزالة: رعاية الجامعة العربية لمهرجان السينما بالمغرب تعكس أهميتها في المجتمع

وأنا مالي يا لمبي.. كواليس الساعات الأخيرة في حياة سحر كامل

برفقة هالة صدقي.. سميرة سعيد تحصل على لقاح كورونا | شاهد

ترشيحاتنا

صلاة الضحى جهرا أم سرا ؟.. اغتنمها لـ30 سبب

ابنة رجاء الجداوي تكشف رد فعلها بعد حديث الرئيس لها: عيطت 40 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-7-2021

الشغل 4 أيام في الأسبوع.. تجربة جديدة تنجح بقوة في هذه البلد

للمسافرين.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

سعر الذهب في مصر اليوم 6-7-2021

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ