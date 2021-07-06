ملخص وأهداف فوز البرازيل أمام بيرو والتأهل لـ نهائي كوبا أمريكا

حقق منتخب البرازيل الفوز علي منافسه بيرو بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

جاء هدف منتخب البرازيل عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة 35 من زمن المباراة .

وتأهل منتخب البرازيل الي نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها علي ملاعب السامبا وفي انتظار الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الارجنتين وكولومبيا .

تشكيل منتخب البرازيل أمام بيرو في كوبا أمريكا



وجاء تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة بيرو كالآتي:



حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

الدفاع: دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي

الوسط كاسيميرو - فريد - لوكاس باكيتا

الهجوم: نيمار دا سيلفا - ريتشارلسون - روبرتو فيرمينو

وتقام مباراة نصف النهائي الثانية يوم الأربعاء بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.