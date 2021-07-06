عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه يطمئن متابعيه على تطورات حالته الصحية

صدى البلد

شارك محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزى متابعيه بصورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر تريزيجيه بالصوره من داخل العيادة الطبية لاستكمال علاجه بعد تعرضة للإصابة بقدمة والتي سيغب بها عن الملاعب مدة طويلة.

 

يذكر أن  النجم المصرى العالمى محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزى الحالى والأهلى السابق، حل ضيفا على برنامج البيت الكبير الذى يقدمه الاعلامى إسلام الشاطر على شاشة قناة الأهلي.

 

وحرص الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، على الاطمئنان علي محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وتواصل المدير الفني للمنتخب مع اللاعب لمعرفة آخر مستجدات فترة علاجه وتأهيله بعد اجراء جراحة الرباط الصليبي.

وحث المدير الفني للمنتخب اللاعب علي ضرورة التحلي بالعزيمة وروح التحدي للتغلب علي إصابته والشد من أزره وتشجيعه لاكتمال شفائه أملآ في عودته للملاعب بأسرع وقت والعودة لصفوف المنتخب الوطني في المهمة الصعبة التي سيخوضها الفريق من خلال مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

Screenshot_٢٠٢١٠٧٠٦-٠٠٤٧٥٣_Instagram
Screenshot_٢٠٢١٠٧٠٦-٠٠٤٧٥٣_Instagram
الأهلى برنامج البيت الكبير محمود حسن تريزيجيه فريق أستون فيلا نادي أستون فيلا

ترشيحاتنا

صلاة الضحى جهرا أم سرا ؟.. اغتنمها لـ30 سبب

ابنة رجاء الجداوي تكشف رد فعلها بعد حديث الرئيس لها: عيطت 40 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-7-2021

الشغل 4 أيام في الأسبوع.. تجربة جديدة تنجح بقوة في هذه البلد

للمسافرين.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

سعر الذهب في مصر اليوم 6-7-2021

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ