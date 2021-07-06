الأحد.. أولى عروض ليلتكم سعيدة على المسرح القومي

قررت إدارة المسرح القومى برئاسة الفنان إيهاب فهمى، عرض مسرحية "ليلتكم سعيدة" على خشبة المسرح القومى، بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو، ويستمر عرضها حتى مطلع شهر سبتمبر.

العرض يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وهو إنتاج مشترك بين فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وفرقة مسرح المواجهة برئاسة الفنان سامح بسيوني، عن القصة القصيرة ( مغنية الكورس) لأنطون تشيكوف.

وكانت مسرحية "ليلتكم سعيدة" قد عرضت في 23 يوليو من العام الماضي على قناة وزارة الثقافة بموقع اليوتيوب، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، (اضحك - فكر - اعرف).

الكشف عن بوستر العمل:

وكشف الفنان محمد علي رزق، عن بوستر مسرحيته الجديدة "ليلتكم سعيدة" التي يشارك في بطولتها، والمقرر عرضها يوم ١١ يوليو الجاري.

ونشر رزق، بوستر المسرحية عبر حسابه على فيسبوك، وعلّق: "مسرحية (ليلتكم سعيدة)، يومياً على المسرح القومي بالعتبة، ابتداء من الأحد ١١ يوليو ".

واحتفل رزق، مؤخرا بعقد قرانه بحضور عدد من أصدقائه من داخل الوسط الفني، من بينهم الفنان تامر شلتوت والمخرج الكبير خالد جلال.

جدير بالذكر أن الفنان محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وأحمد حلاوة، وعدد من الفنانين.

مسرحية "ليلتكم سعيدة" بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدى، وديكور عمرو عبد الله، ملابس هالة الزهرى، مساعد مخرج أحمد فؤاد، ومخرج منفذ علا فهمى، وإخراج خالد جلال.