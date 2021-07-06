عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأحد.. أولى عروض ليلتكم سعيدة على المسرح القومي

أبطال مسرحية ليلتكم
أبطال مسرحية "ليلتكم سعيدة

قررت إدارة المسرح القومى برئاسة الفنان إيهاب فهمى، عرض مسرحية "ليلتكم سعيدة" على خشبة المسرح القومى، بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو، ويستمر عرضها حتى مطلع شهر سبتمبر.

 

العرض يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وهو إنتاج مشترك بين فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وفرقة مسرح المواجهة برئاسة الفنان سامح بسيوني، عن القصة القصيرة ( مغنية الكورس) لأنطون تشيكوف.

 

وكانت  مسرحية "ليلتكم سعيدة" قد عرضت في   23 يوليو من العام الماضي  على قناة وزارة الثقافة بموقع اليوتيوب، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، (اضحك - فكر - اعرف).

 

الكشف عن بوستر العمل:

وكشف الفنان محمد علي رزق، عن بوستر مسرحيته الجديدة "ليلتكم سعيدة" التي يشارك في بطولتها، والمقرر عرضها يوم ١١ يوليو الجاري.

 

ونشر رزق، بوستر المسرحية عبر حسابه على فيسبوك، وعلّق: "مسرحية (ليلتكم سعيدة)، يومياً على المسرح القومي بالعتبة، ابتداء من الأحد ١١ يوليو ".

 

 

واحتفل رزق، مؤخرا بعقد قرانه بحضور عدد من أصدقائه من داخل الوسط الفني، من بينهم الفنان تامر شلتوت والمخرج الكبير خالد جلال.

 

 

جدير بالذكر أن الفنان محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وأحمد حلاوة، وعدد من الفنانين.

 

مسرحية "ليلتكم سعيدة" بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدى، وديكور عمرو عبد الله، ملابس هالة الزهرى، مساعد مخرج أحمد فؤاد، ومخرج منفذ علا فهمى، وإخراج خالد جلال.

 

 

مسرحية ليلتكم سعيدة المسرح القومي الأحد المقبل محمد علي رزق الدكتورة ايناس عبد الدايم إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان محمد علي رزق

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد غادة عبد الرازق.. تعرف على أهم 3 محطات في حياتها

اقعدوا في البيت.. الرسالة الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها (فيديو)

اليوم .. العرض الخاص لفيلم كريم عبد العزيز البعض لا يذهب للمأذون مرتين

في الشارع.. محمد إمام ينشر صورة للزعيم عادل إمام

شريف دسوقي يخرج من المستشفى ويبدأ العمل والسبب مفاجأة "خاص"

انتهاء مراسم دفن سحر كامل بمقابر الأسرة في السيدة زينب

هيفاء أبوغزالة: رعاية الجامعة العربية لمهرجان السينما بالمغرب تعكس أهميتها في المجتمع

وأنا مالي يا لمبي.. كواليس الساعات الأخيرة في حياة سحر كامل

ترشيحاتنا

الصين تطلق القمر الصناعي الأول من نوعه في العالم

الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

اقتصاد السعودية|"البيئة" تطلق آلية جديدة لتطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه.. محرم القادم

بسعر رخيص.. أوبو تعتزم إطلاق هاتف OPPO A37 .. مواصفات

فضل الليالي العشر من ذي الحجة .. دار الإفتاء توضح

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

مؤشرات حاسمة .. هل يكون رمضان صبحي صفقة القرن المدوية في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ