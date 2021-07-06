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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 6-7-2021

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-7-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 6-7-2021  في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 27 و28 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى :  بين 45 - 46 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 36 و37  جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 31- 32 جنيهًا للكيلو

البانيه : 65 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي :  50 جنيها للكيلو

الدواجن  الامهات البيضاء :  بين 20 و21 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 6-7-2021  فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 5-7-2021  فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من 4 -6 جنيهات
كتكوت ساسو: 2-2.25  جنيه

 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في السوق المحلية: 


وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 41 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 44 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي فكان اليوم 47  جنيها.
 

أسعار البط اليوم الاثنين 5-7-2021  في السوق المحلية: 
أسعار البط اليوم ترواحت بين 44- 46  جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم أسعار الدواجن والبيض والبط أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

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