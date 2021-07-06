أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 6-7-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 27 و28 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى : بين 45 - 46 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 36 و37 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 31- 32 جنيهًا للكيلو

البانيه : 65 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الامهات البيضاء : بين 20 و21 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 6-7-2021 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 5-7-2021 فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : من 4 -6 جنيهات

كتكوت ساسو: 2-2.25 جنيه

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في السوق المحلية:



وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 41 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 44 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي فكان اليوم 47 جنيها.



أسعار البط اليوم الاثنين 5-7-2021 في السوق المحلية:

أسعار البط اليوم ترواحت بين 44- 46 جنيهًا للكيلو.