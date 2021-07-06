حسام حسن : الأهلي قادر على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا

أكد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري فوز الأهلي علي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

وقال حسام حسن خلال تصريحات تلفزيونية : حظوظ الأهلي أعلي من كايزر تشيفز وقادر علي تحقيق اللقب العاشر والحادي عشر والثاني عشر والي مالا نهاية لأنه يمتلك منظومة ناجحة تسعي لتحقيق الألقاب فقط .

وأكمل حسام حسن : موسيماني ناجح حتي الان مع الأهلي وحقق كل ما يمكن تحقيقه مع الفريق كما انه يمتلك عدة عناصر قوية مثل افشة وانا دربته في بيراميدز وأعلم إمكانياته جيد بجانب محمد شريف وديانج افضل صفقات الأهلي والدوري المصري خلال الفترة الأخيرة .

وعن قائمة أولمبياد طوكيو قال حسام حسن : لا احد يختلف علي أحمد الشناوي أفضل حارس في مصر ولكن كنت اتمني الاعتماد علي محمد صبحي لأنه يقدم مستوي رائع مع الاتحاد

وأوضح حسام حسن : كما أنني اري انه الأفضل ضم لاعب خط وسط بدل من احد المدافعين الونش واحمد حجازي

الاتحاد والإسماعيلي



حقق فريق الاتحاد السكندري ، فوزا قاتلا علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الاتحاد السكندري ، التهديف فى الدقيقة 65 عن طريق خالد قمر من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الإسماعيلي الهدف التعادل فى الدقيقة 77 عن طريق آري بابل من ركلة جزاء بعد تدخل الفار.

ونجح الاتحاد السكندري في إحراز الهدف الثاني فى الوقت القاتل عن طريق عبدالغني محمد من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.