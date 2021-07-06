عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن : الأهلي قادر على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا

حسام حسن
حسام حسن

أكد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري فوز الأهلي علي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

وقال حسام حسن خلال تصريحات تلفزيونية :  حظوظ الأهلي أعلي من كايزر تشيفز وقادر علي تحقيق اللقب العاشر والحادي عشر والثاني عشر والي مالا نهاية لأنه يمتلك منظومة ناجحة تسعي لتحقيق الألقاب فقط .

وأكمل حسام حسن : موسيماني ناجح حتي الان مع الأهلي وحقق كل ما يمكن تحقيقه مع الفريق كما انه يمتلك عدة عناصر قوية مثل افشة وانا دربته في بيراميدز وأعلم إمكانياته جيد بجانب محمد شريف وديانج افضل صفقات الأهلي والدوري المصري خلال الفترة الأخيرة .

وعن قائمة أولمبياد طوكيو قال  حسام حسن  : لا احد يختلف علي أحمد الشناوي أفضل حارس في مصر ولكن كنت اتمني الاعتماد علي محمد صبحي لأنه يقدم مستوي رائع مع الاتحاد

وأوضح حسام حسن  : كما أنني اري انه الأفضل ضم لاعب خط وسط بدل من احد المدافعين الونش واحمد حجازي

الاتحاد والإسماعيلي


حقق فريق الاتحاد السكندري ، فوزا قاتلا علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الاتحاد السكندري ، التهديف فى الدقيقة 65 عن طريق خالد قمر من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الإسماعيلي الهدف التعادل فى الدقيقة 77 عن طريق آري بابل من ركلة جزاء بعد تدخل الفار.

ونجح الاتحاد السكندري في إحراز الهدف الثاني فى الوقت القاتل عن طريق عبدالغني محمد من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

كايزر تشيفز حسام حسن الاتحاد السكندري الاسماعيلي الأهلى

ترشيحاتنا

الصين تطلق القمر الصناعي الأول من نوعه في العالم

الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

اقتصاد السعودية|"البيئة" تطلق آلية جديدة لتطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه.. محرم القادم

بسعر رخيص.. أوبو تعتزم إطلاق هاتف OPPO A37 .. مواصفات

فضل الليالي العشر من ذي الحجة .. دار الإفتاء توضح

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

مؤشرات حاسمة .. هل يكون رمضان صبحي صفقة القرن المدوية في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ