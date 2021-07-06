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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان يسعى للتعاقد مع إيسكو نجم وسط ريال مدريد

ميلان يسعى للتعاقد
ميلان يسعى للتعاقد مع إيسكو نجم وسط ريال مدريد

يسعى نادي (إيه.سي.ميلان) الإيطالي للتعاقد مع إيسكو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني من أجل تعزيز خط وسط الفريق، خاصة بعد انتقال هاكان كالهان أوغلو، لاعب وسط الفريق إلى الغريم التقليدي انتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي.


وأفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن ميلان حاول التعاقد أكثر من مرة مع لاعب الوسط الإسباني، وكانت المفاوضات تتعثر بسبب قيمة المقابل المادي الذي يطلبه ريال مدريد، ولكن الأمر تغير الأن خاصة وأن عقد اللاعب لم يتبقى فيه سوى عام واحد مع الريال.


وأشارت إلى أن إيسكو فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للريال، حيث خاض 29 مباراة الموسم الماضي، بإجمالي 1000 دقيقة فقط، وكان يبحث بالفعل عن ترك الفريق في انتقالات يناير.
 

ميلان ايسكو ريال مدريد

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