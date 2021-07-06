إبراهيم حسن يكشف فشل مفاوضات ضم ديانج

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بـ نادي الاتحاد السكندري أن أليو ديانج كان قريبا من الانضمام لنادي المصري البورسعيدي حينما كان يتولى نفس المنصب هناك .

وقال إبراهيم حسن خلال تصريحات تليفزيونية : حينما كنت في المصري البورسعيدي اتفقنا علي ضم أليو ديانج مقابل 45 ألف دولار فقط لكن الصفقة تعطلت لان اللاعب يساوي 10 مليون يورو

وبسؤاله عن ثلاثة لاعبين يتمنى ضمهم قال إبراهيم حسن : لو كانت لدي ميزانية مفتوحة لضم ثلاثة لاعبين سيكونون ديانج وزيزو ورمضان صبحي.

وأكمل : أرقام ومبالغ لاعبي الدوري المصري مبالغ فيها والوضع أصبح صعبا للغاية “ واللي مش هيقدر يقف قدام التطورات هيضيع ”.

وأوضح: أنا وحسام دخلنا النادي في سن 11 سنة واختارنا الأهلي بقلوبنا إحنا ولاد النادي ولم نخسر بطولة واحدة للناشئين .

عروض اليو ديانج

أكد تقرير تركي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي أبلغ نادي جالاتا سراي بسعر بيع المالي أليو ديانج لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “aspor” التركية، أن نادي جالاتا سراي يسعى لتدعيم صفوفه قبل مواجهة أيندهوفن الهولندي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن إدارة جالاتا سراي استفسرت من إدارة النادي الأهلي عن سعر أليو ديانج، قبل التقدم بعرض رسمي لشراء اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى إدارة النادي الأهلي أبلغت نادي جالاتا سراي بأن سعر أليو ديانج 5 ملايين دولار.

وأكدت الصحيفة التركية، أن جالاتا سراي سيعود للتفاوض مجددا مع الأهلي حال فشل النادي التركي في ضم جيدسون فيرنانديز من بنفيكا أو استعادة خدمات يونس بلهندة.