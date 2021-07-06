عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن يكشف فشل مفاوضات ضم ديانج

ديانج
ديانج

 أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بـ نادي الاتحاد السكندري أن أليو ديانج كان قريبا من الانضمام لنادي المصري البورسعيدي حينما كان يتولى نفس المنصب هناك .

وقال إبراهيم حسن خلال تصريحات تليفزيونية : حينما كنت في المصري البورسعيدي اتفقنا علي ضم أليو ديانج مقابل 45 ألف دولار فقط لكن الصفقة تعطلت لان اللاعب يساوي 10 مليون يورو

وبسؤاله عن ثلاثة لاعبين يتمنى ضمهم قال إبراهيم حسن : لو كانت لدي ميزانية مفتوحة لضم ثلاثة لاعبين سيكونون ديانج وزيزو ورمضان صبحي.

وأكمل : أرقام ومبالغ لاعبي الدوري المصري مبالغ فيها والوضع أصبح صعبا للغاية “ واللي مش هيقدر يقف قدام التطورات هيضيع ”.

وأوضح: أنا وحسام دخلنا النادي في سن 11 سنة واختارنا الأهلي بقلوبنا إحنا ولاد النادي ولم نخسر بطولة واحدة للناشئين .

عروض اليو ديانج 

أكد تقرير تركي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي أبلغ نادي جالاتا سراي بسعر بيع المالي أليو ديانج لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “aspor” التركية، أن نادي جالاتا سراي يسعى لتدعيم صفوفه قبل مواجهة أيندهوفن الهولندي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن إدارة جالاتا سراي استفسرت من إدارة النادي الأهلي عن سعر أليو ديانج، قبل التقدم بعرض رسمي لشراء اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى إدارة النادي الأهلي أبلغت نادي جالاتا سراي بأن سعر أليو ديانج 5 ملايين دولار.

وأكدت الصحيفة التركية، أن جالاتا سراي سيعود للتفاوض مجددا مع الأهلي حال فشل النادي التركي في ضم جيدسون فيرنانديز من بنفيكا أو استعادة خدمات يونس بلهندة.

ديانج اليو ديانج المصري البورسعيدي الأهلى جالاتا سراي

ترشيحاتنا

الصين تطلق القمر الصناعي الأول من نوعه في العالم

الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

اقتصاد السعودية|"البيئة" تطلق آلية جديدة لتطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه.. محرم القادم

بسعر رخيص.. أوبو تعتزم إطلاق هاتف OPPO A37 .. مواصفات

فضل الليالي العشر من ذي الحجة .. دار الإفتاء توضح

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

مؤشرات حاسمة .. هل يكون رمضان صبحي صفقة القرن المدوية في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ