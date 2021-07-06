درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس..

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة بين 36 و37 درجة وإن ظل الإحساس بها أعلى من ذلك نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثر في الطقس ، تظل هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقعطة.

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، تستمر الموجة الحارة لـ 5 أيام قادمة ، على الأقل ، وتستمر خلالها نسبة الرطوبة العالية، تأثرا بمنخفض الهند الموسمي .



القاهرة الكبرى 36 للعظمى والصغرى 25.



السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى و 28 للصغرى.



شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25.



جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27.

تكون أسوان وإدفو الأعلى في درجات الحرارة وتصل إلى 42 درجة للعظمى فيهما، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة في إدفو 44 درجة و43 في أسوان، بينما تكون درجة الحرارة الصغرى 28 درجة فيهما.

تكون درجة الحرارة العظمى في الأقصر وأبو سمبل 41 درجة بينما تكون المحسوسة فيهما 43 درجة والصغرى 27 في الأقصر و29 في أبو سمبل.

وتصل درجة الحرارة في قنا والوادي الجديد إلي 40 للعظمى و42 للمحسوسة و26 للصغرى في قنا و27 في الوادي الجديد.

وتتراوح درجة الحرارة في القاهرة غدًا للعظمى والصغرى بين 36 و24 والمحسوسة 39 درجة، كما تتراوح درجة الحرارة في الإسكندرية بين 32 و23، والمحسوسة 34 درجة.

وتكون درجات الحرارة في في باقى مدن مصر كما يلي:

طنطا 36- 24، دمياط 31- 25، الإسماعيلية 37- 24، بورسعيد 31- 25، شبين الكوم 36- 24، المنصورة 36- 24، بلطيم 30- 25، العريش 32- 24، الزقازيق 37- 24، السويس 36- 25، شرم الشيخ 37- 28، المنيا 37- 24، الغردقة 37- 27، سوهاج 38- 26، بنى سويف 37- 25، أسيوط 37- 24، الفيوم 36- 24 درجة.

