أحمد فوزي يؤكد رحيله عن الترسانة

أكد احمد فوزي حارس مرمي الأهلي السابق رحيله عن تدريب نادي الترسانة بنهاية الموسم في دوري القسم الثاني .

وكتب فوزي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لقد عدنا الي المربع صفر توضيحا للغط الكثير أن العلاقة بيني وبين نادي الترسانة قد انقطعت بانتهاء آخر مباراة في الموسم لأن جهاز كابتن هاني العقبي كانت مهمته انتقالية بخمس مباريات والحمد لله تم إنهاء التعاقد علي خير .

وأضاف : شكرا لكل افراد ومحبي وإداريي الشواكيش ونلقاكم علي خير ..اللهم وفقني فيما هو قادم وارزقني خيره واكفيني شره .

في وقت سابق أعلن هاني العقبي المدير الفني لنادي الترسانة، رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بعد انتهاء الموسم في دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

وكتب العقبي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين انتهت مهمتي المؤقتة مع نادي الترسانة العريق بحلوها ومرها وقد استفدت منها الكثير ويجب ان اتوجه بالشكر إلي النائب طارق السعيد ومجلس إدارة النادي وجماهير نادي الترسانة علي الدعم والمساندة الفترة الماضية وليس هناك داعي للخوض في التفاصيل وبالتوفيق للشواكيش في القادم وربنا يقدر الخير ليا في القادم باذن الله".

ولعب هاني العقبي مع الترسانة 5 مباريات حقق الفوز في واحدة فقط أمام فريق بورتو السويس وخسر 4 مواجهات أمام النصر والقناة والنجوم وكوكاكولا.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الترسانة خلال الـ 5 جولات الأخيرة :



- هاني العقبي مديرًا فنيًا.

- علي رشدي مدربًا.

- هاني حسن مدربًا.

- أحمد فوزي مدرب حراس مرمي.

كوكاكولا الي الدوري الممتاز

وحسم فريق كوكاكولا التأهل إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز علي فريق الترسانة بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

ويحتل فريق كوكاكولا المركز الأول في جدول ترتيب دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد 52 نقطة بينما جاء الداخلية في المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

وأنهى نادي الترسانة الموسم في دوري القسم الثاني محتلا المركز الثامن برصيد 39 نقطة.