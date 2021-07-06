صحف الإمارات.. رد مصري على الملء الثاني لسد النهضة.. تطورات أمنية جديدة بالعراق.. بريطانيا تعلن رفع قيود كورونا

الصحف الإماراتية:

*أول رد مصري على الملء الثاني لسد النهضة

*أمير الكويت يخضع لفحوصات طبية ناجحة

*بريطانيا تعلن موعد رفع قيود كورونا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، وفق الخطة التي وضعها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، لإيصال العمل الخيري لمستحقيه، استكملت «حملة 100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة وأربع قارات، توزيع أكثر من 750 ألف وجبة في كل من تنزانيا وكينيا والسنغال.

ومن مصر، أعلنت مصر مساء أمس الاثنين رفضها "القاطع" بدء إثيوبيا عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة.

وكانت إثيوبيا أبلغت رسميا وزير الري محمد عبد العاطي بدأها المرحلة الثانية من ملء خزان السد.

وقالت وزارة الري في بيان إن الوزير عبد العاطي رد على نظيره الإثيوبي برسالة خطية أبلغه فيها "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يُعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ".

وإلى الكويت، أعلن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خضوعه لفحوصات طبية معتادة تكللت بالنجاح.

وأوضح الديوان الأميري في الكويت، في بيان له، أن نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه أمير البلاد، حمله خلاله تحياته لإخوانه الشيوخ وأعضاء الحكومة ومجلس الأمة ولأبنائه وبناته المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت، وطمأنهم على سير الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها وتكللت بالنجاح.

ومن العراق، أفاد مصدر أمني عراقي، مساء أمس الاثنين، بسماع صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية وتفعيل منظومة ال (سي إر إم) داخل السفارة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومن الأردن، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الأردني تحسناً في الأداء منذ بداية العام، وخرجت المملكة من دائرة الانكماش الاقتصادي، وبحسب المراقبين الاقتصاديين، فإنه من الممكن القول إن الاقتصاد تحسن، مقارنة مع العام الماضي، ومن الضرورة أن يرافق هذا التحسن خريطة طريق حكومية، للاستمرار في دعم التعافي، والاستفادة من التحسن في الوضع الوبائي.

وفي تونس، أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس أنه قرر اللجوء إلى القضاء الدولي للتظلم ضد العنف المسلط على نوابه في البرلمان.

وقال قياديون في الحزب الذي يمثل رأس حربة المعارضة ضد الائتلاف الداعم للحكومة إنهم سيتقدمون بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي القرار في أعقاب الاعتداء بالضرب (صفعا) على رئيسة كتلة الحزب في البرلمان عبير موسي من قبل النائب المستقل الصحبي سمارة والنائب في "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، أمام مرأى الجميع خلال جلسة عامة.

ومن ليبيا، لا يزال «إخوان ليبيا» يسعون إلى عرقلة خريطة الطريق السياسية، فيما هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين وتعتبره خطوة هامة نحو تحقيق المطلب الذي ترنو إليه الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي والمتمثل في إجراء انتخابات وطنية بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

ودوليا، خففت الحكومة الألمانية بشكل كبير من القيود المفروضة على دخول أراضيها للقادمين من البرتغال وبريطانيا وروسيا والهند ونيبال بسبب انتشار سلالات فيروس كورونا المستجد المعدية بشكل خاص.

ومن إفريقيا، خطف إرهابيون 140 تلميذا من مدرسة داخلية في شمال غرب نيجيريا، حسبما أعلن مسؤول في المدرسة، في عملية خطف جديدة تستهدف تلاميذ ويرجح أن الهدف منها المطالبة بفدية.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، حررت القوات اليمنية المشتركة في محافظة البيضاء، كامل مديرية الزاهر، بعد السيطرة على مركز المديرية، ضمن عملية «النجم الثاقب»، وواصلت التقدم في جبهات الصومعة وذي ناعم، باتجاه مدينة البيضاء مركز المحافظة، فيما نفذت القوات الحكومية عملية عسكرية في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة، مع استمرار القتال في جبهات مأرب والجوف، في حين أفشلت القوات المشتركة تحركات حوثية في ثلاثة قطاعات بالساحل الغربي.

ومن المغرب، أعلن المغرب عن إطلاق مشروع لتصنيع لقاح سينوفارم المضاد لوباء كورونا محلياً بشراكة مع المجموعة الصينية التي تنتجه، يطمح لتوفير خمسة ملايين جرعة شهرياً على المدى القريب.

ودوليا، أعلنت حكومة لوكسمبورج، أن رئيس الوزراء كزافييه بيتيل الذي يعاني الإصابة ب«كوفيد 19» في حالة خطرة، لكن مستقرة وسيلازم المستشفى لمدة تراوح بين يومين وأربعة أيام.

ومن صحيفة الاتحاد، حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، موعداً ستلغى فيه إلزامية وضع الكمامة الذي كان مفروضاً ضمن القيود الهادفة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.