نشرة الفن.. الرسالة الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها.. وشريف دسوقي يخرج من المستشفى ويبدأ العمل.. وفاة ريتشارد دونر مخرج فيلم سوبرمان

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

قال الفنان شريف دسوقي في تصريح خاص لصدى البلد أنه سيخرج غدا من المستشفى وسيبدأ إعطاء ورشة لدارسي معهد فنون مسرحية خاصة ب " الحكايين".

يحتفل الفنان كريم عبد العزيز، اليوم الثلاثاء بفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، حيث سيقام عرض خاصّ للفيلم في إحدى السينمات بالقاهرة، ومن المقرر أن يحضره العديد من الفنانين والصحفيين.

تصدرت الفنانة رجاء الجداوي مؤشر البحث على جوجل ؛ وذلك بعد مرور الذكرى الأولى على وفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا .

توفي المخرج الأمريكي ريتشارد دونر، الذي اشتهر بأعمال بارزة مثل "سوبرمان" و"لثال ويبون" (السلاح القاتل)، عن عمر ناهز 91 عامًا.

يحل اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد نجمة من أهم النجمات المتواجدين على الساحة الفنية، هي الفنانة "غادة عبد الرازق" التي سلكت طريق الفن والنجومية بعيدا عن دراسة الحاسب الآلي التي حصلت عليها.