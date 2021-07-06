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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. الرسالة الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها.. وشريف دسوقي يخرج من المستشفى ويبدأ العمل.. وفاة ريتشارد دونر مخرج فيلم سوبرمان

شريف دسوقي
شريف دسوقي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية : 

 

 

شريف دسوقي يخرج من المستشفى ويبدأ العمل والسبب مفاجأة "خاص"

 

 

قال الفنان شريف دسوقي في تصريح خاص لصدى البلد أنه سيخرج غدا من المستشفى وسيبدأ إعطاء ورشة لدارسي معهد فنون مسرحية خاصة ب " الحكايين".

 

 

اليوم .. العرض الخاص لفيلم كريم عبد العزيز البعض لا يذهب للمأذون مرتين

 

يحتفل  الفنان كريم عبد العزيز،  اليوم الثلاثاء  بفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، حيث سيقام عرض خاصّ للفيلم في إحدى السينمات بالقاهرة، ومن المقرر أن يحضره العديد من الفنانين والصحفيين.

 

اقعدوا في البيت.. الرسالة الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها (فيديو)

 

تصدرت الفنانة رجاء الجداوي مؤشر البحث على جوجل ؛ وذلك بعد مرور الذكرى الأولى على وفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا .

 

وفاة ريتشارد دونر مخرج فيلم سوبرمان

 

 

توفي المخرج الأمريكي ريتشارد دونر، الذي اشتهر بأعمال بارزة مثل "سوبرمان" و"لثال ويبون" (السلاح القاتل)، عن عمر ناهز 91 عامًا.

 

 

في عيد ميلاد غادة عبد الرازق.. تعرف على أهم 3 محطات في حياتها

 

يحل اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد نجمة من أهم النجمات المتواجدين على الساحة الفنية، هي الفنانة "غادة عبد الرازق" التي سلكت طريق الفن والنجومية بعيدا عن دراسة الحاسب الآلي التي حصلت عليها.

 

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