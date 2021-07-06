سميرة عبد العزيز رئيسا شرفيا لمهرجان "آفاق مسرحية" لعام 2021

أعلن المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان "آفاق مسرحية"، تولي الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز الرئاسة الشرفية للدورة السابعة من مهرجان آفاق، المقرر انعقادها خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 20 نوفمبر القادم، على مسرحي تياترو آفاق والهناجر.



وقال هشام السنباطي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن تولي القامة الفنية الكبيرة سميرة عبد العزيز قمة تلك الدورة، هو إضافة لهذا المشروع الضخم في مشواره الطويل الذي بدأ منذ سنوات طويلة، وشرف برئاسته شرفيا على مدار دوراته السابقة النجمان محمد صبحي والراحل عزت العلايلي.



وأوضح أن مهرجان "آفاق" هو مشروع مسرحي كبير يضم العديد من فرق الأقاليم من كل ربوع مصر، ويهدف إلى تقديم إبداعات شباب المسرح المستقل والحر في مختلف أشكال المسرح كمسرح الطفل والمايم والديودراما والمونودراما ومسرح ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن المهرجان يقام على ثلاث مراحل وهي ملتقى المسابقات وملتقى الأوائل والنهائيات.

مهرجان "آفاق مسرحية" تقام دورته السابعة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال وصندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة، أمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي للمهرجان سالي سليمان.