الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي :

سعر الدولار فى البنوك اليوم الثلاثاء 6 -7-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل اليوم الثلاثاء 6 يوليو2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزى 15.62جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.66جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك 15.65 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك( مصرف ابوظبى الاسلامى، الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات) 15.64 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-7-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-7-2021، في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 780 جنيها اليوم الثلاثاء 5-7-2021 بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21: 778 جنيها الأسبوع الماضي ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها.

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 780 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 مسجلا : 891 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 22 : 817 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 : 780 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 : 669 جنيها

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 6-7-2021

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 6 يوليو2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 6 يوليو2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 880 جنيها للطن

أسمنت النصر 840 جنيها للطن

أسمنت السويس 870 جنيها للطن

اسمنت السويدي 885 جنيها للطن

اسمنت حلوان 880 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 840 جنيها للطن

أسمنت سيناء 810 جنيها للطن

أسمنت أسوان 760 جنيهاً للطن

أسمنت المخصوص 840 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهات للطن

خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف.. أرقام تهمك

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإسعاف 123

-رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

-رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة بين 36 و37 درجة وإن ظل الإحساس بها أعلى من ذلك نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثر في الطقس ، تظل هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقعطة.

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، تستمر الموجة الحارة لـ 5 أيام قادمة ، على الأقل ، وتستمر خلالها نسبة الرطوبة العالية، تأثرا بمنخفض الهند الموسمي.

القاهرة الكبرى 36 للعظمى والصغرى 25.

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى و 28 للصغرى.

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25.

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27.

تكون أسوان وإدفو الأعلى في درجات الحرارة وتصل إلى 42 درجة للعظمى فيهما، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة في إدفو 44 درجة و43 في أسوان، بينما تكون درجة الحرارة الصغرى 28 درجة فيهما.

تكون درجة الحرارة العظمى في الأقصر وأبو سمبل 41 درجة بينما تكون المحسوسة فيهما 43 درجة والصغرى 27 في الأقصر و29 في أبو سمبل.

وتصل درجة الحرارة في قنا والوادي الجديد إلي 40 للعظمى و42 للمحسوسة و26 للصغرى في قنا و27 في الوادي الجديد.

وتتراوح درجة الحرارة في القاهرة للعظمى والصغرى بين 36 و24 والمحسوسة 39 درجة، كما تتراوح درجة الحرارة في الإسكندرية بين 32 و23، والمحسوسة 34 درجة.

وتكون درجات الحرارة في في باقى مدن مصر كما يلي:

طنطا 36- 24، دمياط 31- 25، الإسماعيلية 37- 24، بورسعيد 31- 25، شبين الكوم 36- 24، المنصورة 36- 24، بلطيم 30- 25، العريش 32- 24، الزقازيق 37- 24، السويس 36- 25، شرم الشيخ 37- 28، المنيا 37- 24، الغردقة 37- 27، سوهاج 38- 26، بنى سويف 37- 25، أسيوط 37- 24، الفيوم 36- 24 درجة.

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو، 26 ذو القعدة 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:14 ص

وقت الشروق 4:58 ص

موعد آذان الظهر 11:59 ص

موعد آذان العصر 35: 3

موعد آذان المغرب 7:01 م

موعد آذان العشاء 8:33

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:13 ص

وقت الشروق 5:01 ص

موعد آذان الظهر 12:04

موعد آذان العصر 3:43

موعد آذان المغرب 7:08 م

موعد آذان العشاء 8:42 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:07

وقت الشروق 4:53 م

موعد آذان الظهر 11:55 م

موعد آذان العصر 3:32 م

موعد آذان المغرب 6:58 م

موعد آذان العشاء 8:31 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:11 ص

وقت صلاة الشروق 4:51 ص

وقت صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 6:44 م

وقت صلاة العشاء 8:12 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:27

وقت صلاة الشروق 5:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

موعد آذان العصر 3:16

موعد آذان المغرب 6:44 م

موعد آذان العشاء 8:09 م