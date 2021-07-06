صدمة كبرى.. آلاف الهنود يحصلون على لقاح وهمي ضد كورونا

كشف مسئولون هنود عن تلقي آلاف الأشخاص لقاحات مزيفة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في حملات احتيالية.

وذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية أن مراكز التطعيم الاحتيالية حدثت في أواخر مايو وأوائل يونيو في الهند، حيث بدأت السلطات تحقيقاتها بعد أن اشتبه بعض ضحايا الاحتيال في شهادات التطعيم التي حصلوا عليها.

وقال أحد السكان إن إحدى حملات التطعيم الوهمية حدثت في مجتمع سكني حيث كان عليهم الدفع نقدا، ولم تظهر أي أعراض على أحد.

فيما صرح فيشال ثاكور، المسؤول الكبير في شرطة مومباي الهندية، لشبكة CNN بأنه تم العثور على 12 موقعا مزيفا للتطعيم في المدينة، قائلاً إن الأطباء المزيفين يستخدمون المياه المالحة لحقن ضحاياهم.

وقال ثاكور إن ما يقدر بنحو 2500 شخص تلقوا لقاح مزيف مع المنظمين الذين حصلوا على 28000 دولار من الرسوم المفروضة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه الهند الموجة الثانية من الفيروس، الذي أصاب ملايين الأشخاص وقتل عشرات الآلاف غيرهم ، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حملة لقاح مركزية حيث ستوفر الحكومة لقاحات مجانية للمواطنين.

وقال ثاكور لشبكة CNN إنهم اعتقلوا 14 شخصا للاشتباه في ارتكابهم الغش، ومحاولات القتل العمد، والتآمر الإجرامي، واتهامات أخرى في عملية احتيال التطعيم "لقد قمنا باعتقال الأطباء". "كانوا يستخدمون مستشفى ينتج شهادات وقوارير ومحاقن مزورة".