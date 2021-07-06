مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 6-7-2021 العديد من المباريات الهامه في مختلف ملاعب العالم ولعل ابرز المواجهات في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 حيث يلعب منتخب إيطاليا أمام إسبانيا في نصف النهائي

وجاءت مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي :

بطولة أمم أوروبا يورو 2020



إيطاليا vs إسبانيا - الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 1 Max

كوبا أمريكا



كولومبيا vs الأرجنتين – الساعة الثالثة صباحا بعد منتصف الليل - قناة beIN Sports HD 5 Max

كأس العرب تحت 20 سنة



السعودية vs الجزائر – الساعة السابعة مساء

الدوري المغربي

حسنية اغادير vs الرجاء - 6 مساء

المغرب الفاسي vs مولوديه وجدة - 8:15 مساء