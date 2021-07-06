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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والقنوات الناقلة

يورو 2020
يورو 2020

تقام اليوم الثلاثاء 6-7-2021 العديد من المباريات الهامه في مختلف ملاعب العالم ولعل ابرز المواجهات في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 حيث يلعب منتخب إيطاليا أمام إسبانيا في نصف النهائي 

 

وجاءت مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي : 

 

 بطولة أمم أوروبا يورو 2020 


إيطاليا vs إسبانيا - الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 1 Max

 

كوبا أمريكا 


كولومبيا vs الأرجنتين – الساعة الثالثة صباحا بعد منتصف الليل - قناة beIN Sports HD 5 Max

 

كأس العرب تحت 20 سنة


السعودية vs الجزائر – الساعة السابعة مساء 

 

الدوري المغربي

حسنية اغادير vs الرجاء - 6 مساء 

المغرب الفاسي vs مولوديه وجدة  - 8:15 مساء

بطولة أمم أوروبا يورو 2020 كوبا أمريكا كأس العرب تحت 20 سنة يورو 2020

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والقنوات الناقلة

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