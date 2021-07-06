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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. كندا تفرض حظرًا على سيارات الوقود بحلول 2035

كندا تفرض حظرًا على
كندا تفرض حظرًا على سيارات الوقود

أعلنت كندا رسميا خططها لتقليل الانبعاثات الناتجة من السيارات، من خلال بيان خاص بحكومة رئيس الوزراء الكندية جاستن ترودو، يؤكد حظر بيع السيارات الجديدة والشاحنات الخفيفة التي تعمل بـ الوقود اعتبارًا من عام 2035.


وأضاف البيان الخاص بحكومة رئيس الوزراء الكندية جاستن ترودو، أن كندا تحاول للوصول إلى انبعاثات صفرية بالكامل بحلول عام 2050، وستهدف الحكومة إلى تحفيز الاستثمار للمساعدة في تحقيق ذلك.


وتابع البيان أن الحكومة الكندية وضعت أهدافًا مؤقتة لعام 2025 و 2030 لضمان تحقيق أهدافها طويلة المدى، حيث إن 3.5٪ فقط من السيارات المباعة في كندا هي سيارات كهربائية الآن، ولا بد من زيادة هذه النسبة فى المرحلة القادمة.

 

وقال جوناثان ويلكينسون وزير البيئة الكندى: "نحن ملتزمون بمطابقة أهداف مبيعات السيارات الخالية من الانبعاثات في كندا مع أهداف الولايات القضائية الأكثر طموحًا في أمريكا الشمالية".


وأضاف ويلكينسون: "سنعمل مع الولايات المتحدة لمواءمة اللوائح ونستثمر في خصومات المستهلكين ومحطات الشحن والإعفاءات الضريبية للأعمال وكذلك تكاليف تحول الصناعة".


فى سياق متصل، تعمل بعض الدول والولايات على التخلص التدريجي من مركبات الاحتراق الداخلي أيضًا مع دخول الحظر الكامل لهذه المركبات، مثل كولومبيا البريطانية، التى ستدخل قراراتها حيز التنفيذ في عام 2040.


أما كاليفورنيا، فستنتقل إلى المركبات الكهربائية بحلول عام 2035 كما فعلت مقاطعة كيبيك الكندية كما صرحت العام الماضى.

كندا لتقليل الإنبعاثات جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندية حظر بيع السيارات الوقود محمد سامى

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