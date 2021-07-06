بينهم 6 طلاب.. هونج كونج تعتقل 9 أشخاص بتهم صنع متفجرات

ألقت شرطة هونج كونج القبض على 9 أشخاص بينهم 6 طلاب بسبب مؤامرة مزعومة لصنع متفجرات وزرع قنابل في جميع أنحاء المدينة.

ومن ناحية أخرى، وجهت السلطات في الصين اليوم الخميس اتهامها لمجموعة السبع بالتدخل في شؤونها وبتقويض التعافي الاقتصادي.

واتّهمت مجموعةُ السبعِ، الصينَ بارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان وقمعِ قادةِ الحراك الديمقراطي في هونج كونج، كما عبّرت عن قلقها خلال البيان الختامي، مما وصفته السلوك العدائي الروسي بشأن أوكرانيا.

ووجه وزراء خارجيّة بريطانيا المستضيفة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا، أشدَّ انتقاداتِهم إلى الصين، وحثّوا العملاق الآسيوي على الإيفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي والوطني حيال الانتهاكات بحقّ الأويغور واستهداف حقوق المتظاهرين في هونغ كونغ.

وقالت مجموعة السبع، إنّ روسيا تتبع سلوكاً غيرَ مسؤولٍ ومزعزعٍ للاستقرار من خلال حشد قوّات على الحدود الأوكرانية والنشاط الإلكتروني الخبيث والمعلومات المضللة والنشاط الاستخباري الضار على حدّ تعبيرها.

وطالب وزراء خارجية مجموعة السبع أيضاً النظامَ الإيرانيَّ بالإفراج عن مزدوجي الجنسية المحتجزين تعسفياً.

وحذّر الوزراءُ الحكومةَ العسكريّةَ الحاكمة منذ انقلاب الأوّل من فبراير، من مواجهة عقوباتٍ جديدة في ميانمار.

كما شدّدت الدول الصناعية الكبرى على الحاجة إلى موقفٍ مشتركٍ لمواجهة التهديدات العالمية، على النقيض مما وصفتها بالنزعة الأحادية المتزايدة في السنوات الأخيرة والانسحاب من المؤسسات العالمية، خاصّةً خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويأتي الاجتماع الذي تناول أبرز القضايا الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك التغيّرُ المناخي والتعافي من كورونا، تمهيداً للقاء زعماءِ مجموعة السبع في كورنوال جنوب غرب إنكلترا الشهر المقبل والذي سيكون أولَ نشاطٍ دوليٍّ للرئيس الأمريكي جو بايدن.