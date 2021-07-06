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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية الروسية: محاولات واشنطن مخاطبة موسكو من موقع القوة محكوم عليها بالفشل

صدى البلد

  
حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن محاولات واشنطن لمخاطبة روسيا من موقع القوة محكوم عليها بالفشل.
وقال لافروف ـ في تصريحات صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم /الثلاثاء/، تعليقا على قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن التي عقدت في جنيف منتصف الشهر الماضي - "نرى أن القمة الروسية الأمريكية جرت في جو صريح وعملي. وتسنى لنا بحث الوضع في الشؤون الثنائية وتبادل الأفكار حول قضايا الأمن الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة والنزاعات الإقليمية".


وأشار إلى أن "الجانبين تحدثا عن مواقفهما المبدئية وأظهر كل منهما الرغبة في فهم الطرف الآخر".


وأضاف أن النتيجة الرئيسية للقمة يمكن اعتبارها "خطوة، ولو صغيرة، ولكنها خطوة إلى الأمام نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين بلدينا... التي لا يمكن أن تكون بدون الاحترام المتبادل ومراعاة الطرف مصالح الطرف الآخر".


ولفت لافروف إلى أن الرئيس الروسي أكد أن تحقيق النتائج على كل الاتجاهات ممكن فقط عبر توازن في المصالح مقبول للجميع، وعلى أساس من التكافؤ، ولم تكن هناك أي اعتراضات أثناء المباحثات.


وتابع: إنه في أعقاب المباحثات عاد المسؤولون الأمريكيون إلى الخطاب السابق، وطرح المطالب على روسيا وإطلاق تهديدات جديدة بالضغط عليها.


وقال: "محاولات مخاطبتنا من موقع القوة محكوم عليها بالفشل أصلا، ونحن سنرد على الخطوات غير الودية بشدة وحزم".
يذكر أن الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن عقدا أول لقاء ثنائي لهما بعد تولي بايدن منصب الرئاسة في جنيف يوم 16 يونيو الماضي.

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