حدث ليلا.. آخر رسائل رجاء الجداوي للشعب المصري.. هاشتاج ادعم الجيش المصري يتصدر تويتر.. ضبط شخص لممارسته الأعمال المنافية للآداب مع السيدات
نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:
مرور القاهرة: خدمات بمحيط غلق مطلع الدائري باتجاه المنيب
ويستلزم التطوير تنفيذ غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من مناطق المعادي في القاهرة ويرغب في الوصول لمناطق الجيزة و6 أكتوبر مع استكمال سير المركبات بمحور الأوتوستراد تجاه كوبرى الحضارات
الناس بتخرج من غير كمامات.. آخر رسائل رجاء الجداوي للشعب المصري.. فيديو
تصدرت الفنانة رجاء الجداوي مؤشر البحث على جوجل ؛ وذلك بعد مرور الذكرى الأولى على وفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا . وفي حديثها الأخير قبل وفاتها تحدثت رجاء الجداوى عن عدم اهتمام الناس بالاجراءات الاحترازية وبفيروس كورونا .
صدمة كبرى.. آلاف الهنود يحصلون على لقاح وهمي ضد كورونا
كشف مسؤولون هنود عن تلقي آلاف الأشخاص لقاحات مزيفة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في حملات احتيالية.
الصين تطلق القمر الصناعي الأول من نوعه في العالم
أصبحت الصين من أقوى منافسين العالم في مجالات علوم الفضاء والإستكشافات الفضائية الحديثة.
بسعر رخيص.. أوبو تعتزم إطلاق هاتف OPPO A37 .. مواصفات
تعتزم شركة أوبو Oppo الصينية إطلاق هاتف ذكي جديد من فئة A بميزانية محدودة تناسب الفئة المتوسطة والشبابية ، مع عدد من الهواتف الذكية ، حيث سينطلق الهاتف تحت اسم OPPO A37 .
وفاة ريتشارد دونر مخرج فيلم سوبرمان
توفي المخرج الأمريكي ريتشارد دونر، الذي اشتهر بأعمال بارزة مثل "سوبرمان" و"لثال ويبون" (السلاح القاتل)، عن عمر ناهز 91 عامًا.
يجب التعايش مع كورونا مثل الإنفلونزا..بريطانيا تنهي جميع القيود الاحترازية في الشوارع
أعلن برويس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أمس الاثنين، خططه لرفع آخر القيود الصحّية في إنجلترا خلال أسبوعين، داعياً البريطانيين إلى تعلم كيفية التعايش بحذر مع فيروس كورونا، كما لو أنه أنفلونزا.
ميلان يسعى للتعاقد مع إيسكو نجم وسط ريال مدريد
يسعى نادي (إيه.سي.ميلان) الإيطالي للتعاقد مع إيسكو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني من أجل تعزيز خط وسط الفريق، خاصة بعد انتقال هاكان كالهان أوغلو، لاعب وسط الفريق إلى الغريم التقليدي انتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي.
حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك وهل هي حرام أم حلال؟
البرازيل تتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على بيرو
تأهل منتخب البرازيل الي نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها علي ملاعب السامبا وفي انتظار الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الارجنتين وكولومبيا .
تداولت صورهم على تويتر.. ضبط شخص لممارسته الأعمال المنافية للآداب مع عدد من السيدات
كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تم تداوله بأحد الحسابات الإلكترونية بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" متضمناً عدة صور لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة صحبة عدد من السيدات "مخفى وجوهن" ، وتداول تلك الصور بنطاق محدود بأوساط الأهالى بمحل سكنه.
وزير الخارجية ونظيرته السودانية: إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني مخالفة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ
أعرب وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته السودانية الدكتورة مريم صادق المهدي عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني
فاوتشي يعلن خبرا سارا بشأن تأثير لقاح كورونا
أعلن أنتوني فاوتشي، أن أكثر من 99% من الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في يونيو لم يتم تطعيمهم، ووصف الخسائر في الأرواح بأنها "يمكن تجنبها والوقاية منها".
القوات الأمريكية تسقط طائرة مسيرة بالقرب من سفارتها بالعراق
أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، دون وقوع ضحايا.
هاشتاج ادعم الجيش المصري يتصدر تويتر بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ادعم_القرار_المصري بعد إعلان اثزبيا رسميا عن بدأ ملىء سظ النهضة على نهر النيل
الصحة: تسجيل 175 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 20 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،