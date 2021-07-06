حدث ليلا.. آخر رسائل رجاء الجداوي للشعب المصري.. هاشتاج ادعم الجيش المصري يتصدر تويتر.. ضبط شخص لممارسته الأعمال المنافية للآداب مع السيدات

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

ويستلزم التطوير تنفيذ غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من مناطق المعادي في القاهرة ويرغب في الوصول لمناطق الجيزة و6 أكتوبر مع استكمال سير المركبات بمحور الأوتوستراد تجاه كوبرى الحضارات

تصدرت الفنانة رجاء الجداوي مؤشر البحث على جوجل ؛ وذلك بعد مرور الذكرى الأولى على وفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا . وفي حديثها الأخير قبل وفاتها تحدثت رجاء الجداوى عن عدم اهتمام الناس بالاجراءات الاحترازية وبفيروس كورونا .

كشف مسؤولون هنود عن تلقي آلاف الأشخاص لقاحات مزيفة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في حملات احتيالية.

أصبحت الصين من أقوى منافسين العالم في مجالات علوم الفضاء والإستكشافات الفضائية الحديثة.

تعتزم شركة أوبو Oppo الصينية إطلاق هاتف ذكي جديد من فئة A بميزانية محدودة تناسب الفئة المتوسطة والشبابية ، مع عدد من الهواتف الذكية ، حيث سينطلق الهاتف تحت اسم OPPO A37 .

توفي المخرج الأمريكي ريتشارد دونر، الذي اشتهر بأعمال بارزة مثل "سوبرمان" و"لثال ويبون" (السلاح القاتل)، عن عمر ناهز 91 عامًا.

أعلن برويس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أمس الاثنين، خططه لرفع آخر القيود الصحّية في إنجلترا خلال أسبوعين، داعياً البريطانيين إلى تعلم كيفية التعايش بحذر مع فيروس كورونا، كما لو أنه أنفلونزا.

يسعى نادي (إيه.سي.ميلان) الإيطالي للتعاقد مع إيسكو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني من أجل تعزيز خط وسط الفريق، خاصة بعد انتقال هاكان كالهان أوغلو، لاعب وسط الفريق إلى الغريم التقليدي انتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك وهل هي حرام أم حلال؟

تأهل منتخب البرازيل الي نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها علي ملاعب السامبا وفي انتظار الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الارجنتين وكولومبيا .

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تم تداوله بأحد الحسابات الإلكترونية بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" متضمناً عدة صور لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة صحبة عدد من السيدات "مخفى وجوهن" ، وتداول تلك الصور بنطاق محدود بأوساط الأهالى بمحل سكنه.

أعرب وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته السودانية الدكتورة مريم صادق المهدي عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني

أعلن أنتوني فاوتشي، أن أكثر من 99% من الأشخاص الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في يونيو لم يتم تطعيمهم، ووصف الخسائر في الأرواح بأنها "يمكن تجنبها والوقاية منها".

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، دون وقوع ضحايا.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ادعم_القرار_المصري بعد إعلان اثزبيا رسميا عن بدأ ملىء سظ النهضة على نهر النيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،