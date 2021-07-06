تريند ×خبر ....هاشتاج ادعم الجيش المصري يتصدر تويتر ..و تريزيجيه يطمئن متابعبه على تطورات حالته الصحية

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بلد المليون شهيد .. لطيفة تهنئ الجزائر بعيد الاستقلال





احتفلت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعيد القومي لدولة الجزائر الشقيقة.









تريزيجيه يطمئن متابعبه على تطورات حالته الصحية

شارك محمود حسن تريزيجية لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزى متابعيه بصورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام







هاشتاج ادعم الجيش المصري يتصدر تويتر بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ادعم_القرار_المصري بعد إعلان اثيوبيا رسميا عن بدأ ملىء سد النهضة على نهر النيل





الصداقة الحقيقية .. مصطفى قمر يوجه رسالة للفنان طارق عبد العزيز



نشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مجموعة صور له مع صديقه الفنان طارق عبد العزيز