مشهور: الإمكانيات الضخمة لـ قاعدة 3 يوليو أشاعت في نفوس المصريين الاعتزاز بقدرات الجيش المصري

قال النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، إن استمرار عملية تحديث وزيادة إمكانيات وقدرات الجيش المصري، تكشف عن الاستعداد الدائم من جانب القيادة المصرية، في كل الأوقات وكل الأزمان، للدفاع عن أمن مصر القومي ومجابهة كافة التحديات.

واضاف مشهور خلال تصريحات له اليوم، أن اتجاه مصر لتعزيز قدراتها العسكرية عبر إنشاء العديد من القواعد العسكرية والبحرية الضخمة، المعلنة للعالم كله، يؤكد على الرؤية الشاملة للقيادة السياسية المصرية، بالعمل على إحداث نقلة عسكرية للقوات المسلحة المصرية.

وقال عضو مجلس النواب، إن رؤية ملايين المصريين لقاعدة 3 يوليو البحرية الضخمة، بعد قيام الرئيس السيسي بتدشينها وافتتاحها، أشاع في نفوس الجميع الإحساس بالفخر والمهابة لامتلاك مصر هذه القدرات العسكرية الهائلة، وتميز الجيش المصري كواحد من أقوى الجيوش بالعالم.

إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية

واشار النائب الي الإمكانيات الكبيرة، لقاعدة 3 يوليو البحرية، التي تقع على مساحة 10 ملايين متر مربع، على امتداد البحر المتوسط، قائلا: إنها إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وتأتي ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية وبحيث تكون بمثابة نقطة ارتكاز ومركز انطلاق للدعم اللوجيستي في البحرين الأحمر والمتوسط.

وشدد مشهور أن الرئيس السيسي هدية ربانية للبلاد، بحجم الأعمال والتنمية والتحديث وتطوير قدرات الجيش المصري، وكل الانجازات الضخمة التي يقودها في البلد.