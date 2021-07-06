إسعاد يونس تذكر متابعيها بالفنانة رجاء الجداوي

نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي



وعلقت إسعاد يونس على صورة رجاء الجداوي قائلة " وحشتيني يا جوجة".





وصادف يوم 12 إبريل الماضي عيد ميلاد الفنانة القديرة إسعاد يونس والتي أتمت اليوم عامها الـ 71، وعلى الرغم من ذلك لازالت تجذب الأنظار حول أناقتها.

تتمتع إسعاد يونس بذوق أنيق و راقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الفورمال أو الكاجوال، فهي تحرص على إتباع أحدث صيحات الموضة و تقوم باختيار ما يتناسب معه

